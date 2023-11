Charles Marinakis, le président de Century 21 France, fait le point sur le rôle de la tech et des agents immobilier au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Ce qui sauvera les professionnels selon lui ? Ce n’est pas la Proptech mais bien leur savoir-faire et leur savoir être.

En direct du salon RENT, le salon de la Proptech, Ariane Artinian reçoit Charles Marinakis, Président de Century 21 France, pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Il livre son regard sur l’innovation, la technologie et le rôle des agents immobiliers.

Ne pas compter que sur la technologie

Si Charles Marinakis est au rent pour faire le tour du salon pour rencontrer d’éventuels nouveaux prestataires et dénicher ainsi de nouvelles solutions pour ses franchisés afin qu’ils accompagnent encore mieux leurs clients, il tient à remettre les pendules à l’heure.

« Pour la 1ère fois, je voudrais que l’on dissocie innovation de technologie. Bien sûr, ce n’est pas l’endroit pour le faire, s’amuse t-il. Mais il est temps de le faire. Depuis des années, j’entends systématiquement l’innovation associée à la proptech, à la digitalisation, à la disruption même parfois, mais l’innovation existe aussi en dehors de ce périmètre-là. Il y a l’innovation managériale, organisationnelle, sociale. Ce dont on a besoin aujourd’hui, c’est ça. Je ne suis pas certain qu’il faille encore inventer de nouveaux outils versus miracle qui fassent faire des transactions, sans effort, à des agents immobiliers. »

Revenir au fondamentaux du métier

Pour Charles Marinakis, il est important que la profession se remobilise et réapprenne à faire son métier d’entremise dans un marché tendu. « Parce qu’elle avait peut-être un peu oublié. C’est le rôle du réseau que de rappeler à ses franchisés qu’ils ont choisi un métier, le métier d’agent immobilier, qu’il est un intermédiaire, que son rôle est d’accorder les parties sur la chose et le prix. » Ce n’est donc pas la Proptech qui sauvera l’immobilier ? « Ce qui sauvera les agents immobiliers, c’est leur savoir-faire, leur savoir être. Et la préoccupation du service client. «

La délivrance du service fait la vraie différence

Et de poursuivre : « Améliorer le parcours client passe aussi par l’amélioration des services grâce à la digitalisation mais s’il suffisait d’une belle tablette pour réaliser une transaction, ça se saurait. »

Charles Marinakis l’explique : « La technologie n’est même plus un critère différenciant. Tous les professionnels ont accès à la digitalisation. Tous les patrons de réseaux sont à l’affut des moyens modernes de faire ce métier. Qui n’a pas la signature électronique ? Qui n’a pas la visite virtuelle ? Personne. La technologie est aujourd’hui une norme mais ca ne suffit plus à faire la différence. «

« La différence se fera toujours sur la qualité de délivrance du service et le savoir faire formalisé », conclut le Président de Century 21 France.