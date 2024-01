Immobilier : Quel prix pour un bien à Allauch, nouveau décor de la série “Plus belle la vie” ?

Vous souhaitez faire l’acquisition faire l’acquisition d’un bien dans le village d’Allauch qui accueille la série “Plus belle la vie, encore plus belle” ? Les prix de l’immobilier au 1ᵉʳ janvier 2024 s’y élèvent en moyenne à 4 698€/m².

Après un an d’arrêt, la série “Plus belle la vie” fait son grand retour sur TF1 avec de nouveaux personnages et surtout, de nouveaux décors. Le village d’Allauch, provençal à souhait, aux portes de Marseille, a été choisi pour accueillir le célèbre bar “Le Mistral” sur la place de l’hôtel de ville.

Et si les Français avaient un coup de cœur pour ce nouveau lieu de tournage et s’intéressaient à l’un des 180 biens à vendre actuellement sur SeLoger ? Zoom sur les prix de l’immobilier dans cette commune des Bouches-du-Rhône.

Déménager de Marseille à Allauch… ça se mérite !

Pour les fans de la série qui pourraient être attirés à l’idée de vivre à proximité du nouveau bar Le Mistral, le montant à débourser pour faire l’acquisition d’un bien dans le village d’Allauch serait bien plus important que dans la ville de Marseille. En effet, les prix de l’immobilier au 1ᵉʳ janvier 2024 s’élèvent en moyenne à 4 698€/m² dans cette petite commune contre 3 724€/m² dans la grande métropole.

Même si le prix de l’immobilier à Allauch a connu une légère baisse sur les douze derniers mois avec -1,2% pour les appartements, dans une année compliquée pour l’ensemble du territoire national, le village connaît une belle dynamique avec une hausse des prix de +21,4% sur les trois dernières années. Nul doute que la mise en lumière de ce village grâce à la série participera à renforcer son attractivité.

Quitte à se rapprocher du Mistral… autant le faire vraiment !

Comme toutes les communes de France, certains quartiers s’avèrent bien plus chers que d’autres. En tête des secteurs les plus chers d’Allauch : Logis Neuf Ouest, situé au nord-ouest de la ville, où le prix au mètre carré s’élève à 5 016€ ! On retrouve ensuite dans ce classement, le Golf-Embus-Enco de Botte-Bellons où acheter dans le même secteur que la maison de vacances de Marcel Pagnol coûte en moyenne 4 934€/m².

Plus central, celui du Centre-Pie d’Autry, où a été recréé le bar Le Mistral, s’avère être l’un des secteurs les moins chers du village avec un prix moyen au m² de 4 317€.

Source : SeLoger