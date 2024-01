Résidences Immobilier, portail leader de l’immobilier de prestige, accélère son développement à l’International

Pour son 30ème anniversaire, Résidences Immobilier met le cap à l’international. Le portail leader du luxe et du prestige propose la multidiffusion des annonces en un clic sur plus de 82 portails partenaires dans 51 pays. Son président, Jean-Pierre Cohen, nous livre sa stratégie 2024.

Résidences Immobilier fête son 30ème anniversaire et s’est imposé parmi les acteurs incontournables de l’immobilier de prestige et de luxe en France. Avec 50% d’acquéreurs internationaux, le portail permet désormais en un clic, la multidiffusion des annonces de ses clients sur plus de 82 portails partenaires dans 51 pays. Jean-Pierre Cohen, Président-Fondateur, nous dévoile sa stratégie pour 2024.

Jean-Pierre Cohen : Même si l’activité connait un ralentissement, ce segment premium et haut de gamme connaît une certaine résilience. Les acquéreurs ont des capacités financières bien supérieures et sont moins impactés par la hausse des taux et leur financement. Et surtout ils savent que l’immobilier est l’un des placements les plus fiables. Par ailleurs, ce segment attire les acquéreurs internationaux et c’est notamment grâce à eux que le marché résiste plutôt bien.

Après un léger fléchissement, nos audiences remontent, même si nous enregistrons encore 15 à 20% de leads en moins. C’est pourquoi nous augmentons sensiblement dès ce mois nos investissements acquisition, jusqu’à +50% là où il est nécessaire. Déjà le nombre de leads délivrés repart, notamment à l’international.

MySweetImmo : Combien d’agences sont référencées sur votre portail et quelle est la part de la clientèle étrangère ?

Jean-Pierre Cohen : Plus de 850 agences plutôt positionnées sur le marché premium et haut de gamme diffusent leurs annonces sur notre portail pour cibler une clientèle tant française qu’internationale qui peut représenter jusqu’à 70% des leads pour certains de nos clients.

A ce stade de notre développement, nous prenons un tournant stratégique pour accélérer notre présence à l’internationale et nous ouvrir à de nouveaux marchés.

Jean-Pierre Cohen : Nous avons créé des partenariats, pour certains exclusifs, avec plus de 82 portails immobiliers leaders sur leur marché : aux Etats-Unis (Wall Street Journal, Mansion Global …) mais aussi dans tous les pays Européens (Prime Location, Bellevue, Zoopla, Luxury Estate, Immostreet, …) et sur les marchés Asiatiques et du Moyen-Orient tel que Dubai.

En un clic, nos clients peuvent diffuser automatiquement leurs annonces sur l’ensemble des portails partenaires dans le monde entier et toucher une audience supplémentaire de plus de 100 millions d’acquéreurs.

Ce service sera disponible dès février pour tous les clients ayant le statut INFINITY.

MySweetImmo : Pensez-vous ouvrir de nouveaux marchés à l’étranger ?

Jean-Pierre Cohen : Désormais nous référençons en plus des biens français, 300 000 biens d’exception provenant de 11 pays ce qui augmente considérablement notre référencement et notre visibilité auprès des acquéreurs du monde entier.

Ce développement vise à nous positionner comme leader non seulement sur le marché français mais également à l’international.

MySweetImmo : Quels sont vos autres projets de développement ?

Jean-Pierre Cohen : Nous nous apprêtons à investir sur le développement d’une plateforme internationale dédiée à la location saisonnière avec un service de conciergerie en référençant une sélection de biens ultra luxe sur les destinations les plus prestigieuses sur les 5 continents : Aspen, Gstaad, Courchevel, St Barth, Dubaï, St-Tropez, Ibiza … avec des biens qui se louent souvent aux alentours de 100 000€ la semaine.

Cette expansion inclut également l’exploitation de nouveaux segments tels que le yachting et les jets privés. En intégrant ces nouveaux services, nous nous engageons à fournir des solutions complètes pour les loisirs de nos clients.

Ces développements vont nous permettre d’enrichir notre data sur la cible très élitiste recherchée par de nombreux acteurs dans l’univers du luxe.

Votre groupe SMC édite également un 2ème portail, Maisons & Appartements, où en êtes-vous dans son développement ?

Nous sommes devenus LE portail leader des annonces premium, notamment dans la moitié sud de la France. A Paris, plus de 350 clients Parisiens nous ont rejoint. Des acteurs comme BARNES, FEAU, SOTHEBY’S, ENGEL & VOLKERS nous ont fait confiance dès le départ et ont tous reconduit leur contrat. Nous connaissons une fidélité exceptionnelle de nos clients puisque 99% d’entre eux ont renouvelé leur confiance.

Ainsi Paris est en passe de devenir notre premier marché avec la Côte d’Azur.

MySweetImmo : Qu’est-ce qui vous différencie des portails tels que Seloger et Le Boncoin ?

Jean-Pierre Cohen : Notre positionnement. Notre ambition n’est pas de publier la totalité de l’offre comme le font Le Boncoin ou Seloger, mais d’être perçu comme LE portail leader sur la cible Premium.

Nous avons prouvé que nous étions capables de générer autant de leads que les acteurs historiques, bien souvent de meilleure qualité. Aujourd’hui, les agences recherchent des contacts qualifiés à forte capacité financière. De plus, nous dupliquons peu avec les autres sites avec un taux de contacts uniques important.

MySweetImmo : Quelle est la prochaine étape ?

Jean-Pierre Cohen : Tout simplement continuer de développer Maisons & Appartements, notamment à Paris en ouvrant l’Ile-de-France en priorité sur les secteurs les plus huppés. Ainsi, nous doublons la force de vente sur ce secteur pour faire de cette région le marché N°1 du portail.