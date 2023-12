Immobilier : Normand’Immo rejoint la franchise Guy Hoquet l’Immobilier pour accélérer son développement

Guy Hoquet l’Immobilier annonce l’intégration de Normand’Immo, réseau local constitué de 9 agences immobilières dans la région de Rouen, Elbeuf et des départements de la Seine Maritime et de l’Eure.

Fondée il y a 18 ans, Normand’Immo a su bâtir une réputation solide grâce à son expertise reconnue et son équipe soudée, favorisant une ambiance familiale et un service de qualité. Forte d’une renommée locale incontestable, l’entreprise et ses 30 collaborateurs a su tisser des liens privilégiés avec sa clientèle dans la région de Rouen et ses environs.

« ADN de proximité et sens du service : Normand’Immo partage avec Guy Hoquet l’Immobilier des valeurs fondamentales centrées sur la proximité avec les clients et la qualité du service rendu. Cette adéquation de valeurs renforce la conviction d’une collaboration qui va fonctionner », explique Julien Le Floc’h, fondateur de Normand’Immo.

« Le choix de Normand’Immo de rejoindre notre réseau d’agences immobilières en franchise démontre leur volonté de se donner les moyens d’aller plus loin dans un marché immobilier de plus en plus compétitif. Chez Guy Hoquet, nous sommes convaincus que cette collaboration sera fructueuse et bénéfique pour les deux parties », se réjouit Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Guy Hoquet l’Immobilier a été élue 4ème enseigne immobilière préférée des Français en 2023 et « Enseigne de l’Année 2023/2024 » par l’IREF.

Guy Hoquet L’Immobilier : Un modèle unique pour performer même en temps de crise

Dans un contexte où l’acte de vendre, d’acheter et de louer devient de plus en plus complexe en raison de contraintes règlementaires, environnementales et fiscales, l’accès à la formation constitue un bénéfice structurant pour les collaborateurs et les clients : Guy Hoquet l’Immobilier a fait le choix stratégique, depuis bientôt 4 ans, d’intégrer la formation continue à son modèle économique.

La formation est désormais illimitée en présentiel comme en distanciel pour l’ensemble des 4000 collaborateurs du réseau. En intégrant Guy Hoquet l’Immobilier, les équipes de Normand’Immo bénéficieront désormais d’un accès permanent à toutes les formations disponibles, partout, tout le temps, depuis leur téléphone ou leur ordinateur, ainsi qu’en présentiel avec des formateurs chevronnés.

« C’est l’opportunité pour les équipes de développer et maintenir une expertise pointue pour offrir un service toujours plus compétent à leurs clients. Parce que c’est entre les collaborateurs et les clients que se crée la véritable valeur d’une entreprise. Dans une période où le marché immobilier est changeant, la valeur ajoutée d’une enseigne nationale pour un réseau local, c’est l’assurance de résister, voire de performer grâce à des moyens démultipliés. C’est en période de crise qu’il faut prendre des décisions stratégiques comme celle-ci pour assurer la pérennité de son activité », explique Stéphane Fritz.

Un groupe innovant, source de développement pour Normand’Immo avec Hoquet Business

En rejoignant le groupe Guy Hoquet l’Immobilier, l’entreprise de Julien Le Floc’h bénéficie directement de ses innovations, en particulier avec le lancement d’un cabinet d’affaires Hoquet Business, nouvelle division qui ambitionne de devenir leader de l’immobilier commercial en France d’ici 5 ans !

C’est à Rouen que le cabinet verra le jour pour articuler les transactions des entreprises locales sur l’ensemble du département. Hoquet Business se distingue par son approche innovante, en créant autour du business store une véritable constellation de compétences avec un réseau d’experts métiers, tels que des assureurs spécialisés, des comptables, des experts du crédit professionnel ou encore des avocats spécialisés.

« Nous avons conçu Hoquet Business comme un espace de collaboration et d’échange, où chaque commerçant est considéré avec son projet unique et nécessitant une attention personnalisée , reprend Stéphane Fritz. Notre ambition est de devenir le leader du marché de l’immobilier commercial en France d’ici 5 ans, avec un réseau de 70 cabinets répartis sur l’ensemble du territoire. »

Les cabinets Hoquet Business sont plus que de simples cabinets d’immobilier commercial. Ils sont conçus comme des lieux de rencontre et de partage pour les commerçants de proximité, favorisant le dialogue et la collaboration. Ces espaces hybrides, inspirés des codes de l’hôtellerie-restauration, offrent un environnement propice à l’innovation et à la croissance des entreprises locales, comme avec un comptoir central qui invite à la discussion autour d’un café.

« Hoquet Business constitue un challenge que j’avais très envie de relever. Depuis près de 20 ans, j’ai mis un point d’honneur à me remettre en question et à développer l’activité en local. Hoquet Business est une véritable opportunité de faire la différence en immobilier commercial », ajoute Julien Le Floc’h.

Une marque référente, au service du développement des agences immobilières

En rejoignant Guy Hoquet l’Immobilier, Normand’Immo bénéficiera d’un levier puissant en termes de notoriété. En cette période économique délicate, cette marque reconnue au niveau national confère aux équipes sur le terrain un avantage compétitif pour faciliter la prospection et établir des relations de confiance avec les Français qui souhaitent confier leurs projets immobiliers à des professionnels.

« L’expérience de près de 30 ans du réseau Guy Hoquet l’Immobilier témoigne de notre capacité à soutenir nos partenaires. Même en temps de crise, nous avons su accompagner et soutenir nos partenaires franchisés, en démontrant notre engagement, notre capacité à faire face aux défis, à anticiper et à faire preuve d’agilité », ajoute Thibaut Welsch, directeur général des opérations de Guy Hoquet l’Immobilier.

C’est aussi l’opportunité de renforcer son attractivité en tant que marque employeur : en effet, Normand’immo recherche encore 12 nouveaux collaborateurs pour couvrir les territoires de Seine Maritime (76) et de l’Eure (27) afin de poursuivre son développement.

Enfin, les 9 agences de Normand’Immo bénéficieront des actions de communication globale menées par Guy Hoquet l’Immobilier au niveau national et des initiatives des autres agences du réseau : cette synergie renforcera leur visibilité et leur permettra de se concentrer totalement sur leur cœur de métier.

« Nous sommes convaincus que cette association entre Guy Hoquet l’Immobilier et Normand’Immo sera synonyme de développement et de réussite. En travaillant main dans la main, nous avons hâte de contribuer à la croissance et au succès des équipes sur leurs marchés immobiliers locaux », conclut Stéphane Fritz.