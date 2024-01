Deux nouveaux recrues rejoignent le groupe Ikory: Joseph-Marie Absil et Clément Guy. Du coté d’Ikory Properties, Gianni Vigezzi, ancien directeur associé d’Ikory Asset Management, est promu en tant que directeur du pole dédié à la vente par lot à Ikory Properties.

Ikory, spécialiste de l’immobilier résidentiel, renforce ses équipes, misant ainsi sur une expansion de ses activités en 2024. Deux nouveaux directeurs sont recrutés, Joseph-Marie Absil, comme directeur d’Ikory Capital Markets et Clément Guy, directeur de l’investissement d’Ikory Asset Management. Par ailleurs, Gianni Vigezzi prend la direction d’Ikory Properties, le pôle dédié à la vente par lot du groupe.



« La consolidation de notre structure permet à nos activités de se positionner en pole position sur le marché de l’immobilier résidentiel en 2024 », déclare Stéphane Imowicz, président-directeur général d’Ikory.

« La solidité de cette classe d’actif et la volonté exprimée par les professionnels d’y investir nous laissent présager d’une activité intense déclare Eric Fintz, directeur général adjoint d’Ikory. Avec le recrutement de professionnels reconnus sur le secteur et la réorganisation des équipes, nous plaçons notre offre multimétiers au cœur du dispositif.»

Joseph-Marie Absil, directeur d’Ikory Capital Markets

Joseph-Marie Absil a débuté en 2006 chez Ernst & Young en tant que Senior Consultant, après une formation en fiscalité et droit des affaires à l’ISC Paris. De 2009 à 2017, il occupe diverses fonctions au sein d’Unibail-Rodamco-Westfield, encadrant notamment une équipe pour la commercialisation d’un portefeuille de 16 centres commerciaux régionaux, avant d’y diriger la commercialisation des actifs « core » à partir de 2013, puis de diriger le département commercial de Viparis en 2015.

Ayant rejoint Audacia en 2018, en tant que directeur associé, il y crée et gère l’activité d’investissement immobilier axée sur le résidentiel et le coliving. Il a participé activement au développement cette nouvelle classe d’actifs auprès d’investisseurs privés et institutionnels.

Il rejoint Ikory en tant que directeur d’Ikory Capital Markets, le pôle dédié à la vente en bloc d’immeubles. Joseph-Marie Absil est par ailleurs conseiller municipal de Neauphle-le-Château depuis juin 2020. Il est diplômé de l’ISC Paris.

Clément Guy, directeur de l’investissement d’Ikory Asset Management

Clément Guy bénéficie d’une expertise de 17 ans dans l’investissement immobilier. Il débute sa carrière en 2006 dans l’équipe Investissement et Asset Management d’Archon Group, une filiale de Goldman Sachs basée à Paris. Il travaille ensuite 3 ans pour le Carlton Group, une banque d’investissement spécialisée dans l’immobilier à New York avant de rejoindre Tikehau Capital en 2015 en tant que Responsable d’investissements puis comme Directeur d’investissements. Il intègre en 2022 le groupe Coffim, promoteur immobilier français, pour prendre la direction de l’investissement et du développement tertiaire.

Il rejoint Ikory en tant que directeur de l’investissement d’Ikory Asset Management. Clément Guy est diplômé de l’ESCP Business School et dispose d’une certification AMF (Autorité des marchés financiers).

Gianni Vigezzi, directeur d’Ikory Properties

Gianni Vigezzi a débuté sa carrière en 2012 comme responsable de programmes chez un promoteur immobilier.



En 2016, il rejoint Ikory au poste de responsable Capital Market où il gère des transactions en blocs pour des investisseurs privés et institutionnels.

En décembre 2020, il prend part à la filialisation des activités d’Ikory Asset Management et en devient directeur associé. Il prend la direction d’Ikory Properties, le pôle dédié à la vente par lot d’immeubles anciens et neufs d’Ikory. Gianni Vigezzi est diplômé de l’ESI et l’ESPI.

Source : Ikory