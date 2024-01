Métier immobilier : Deux nouveaux BTS post bac s’ouvrent à l’ESPI

Avec les BTS Professions Immobilières et BTS Comptabilité Gestion, L’École Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) élargit son offre de formation .

Avec 12 000 anciens diplômés et 5000 étudiants répartis sur 7 campus en France et un à Montréal au Canada, L’ESPI s’inscrit dans l’avenir et se distingue en tant qu’unique école préparant à l’ensemble des métiers de l’immobilier.

Depuis sa création, son objectif principal a toujours été de former des étudiants en leur transmettant les savoirs, – savoir-faire et savoir-être – nécessaires pour répondre aux exigences du secteur et anticiper les enjeux de l’évolution des métiers de l’immobilier de demain.

L’établissement propose un Bachelor, un Mastère Professionnel (composé de 3 spécialisations : Promotion Immobilière /Evaluation & Finance Immobilière) et des BTS : le (BTS Professions Immobilières (PI) et le BTS Comptabilité & Gestion (CG) avec une option en Gestion Immobilière) et de la formation professionnelle continue.

De nouvelles formations BTS accessibles immédiatement après le baccalauréat

BTS Professions Immobilières (PI) est une formation orientée Métiers mais également une passerelle vers l’univers dynamique de la gestion immobilière, de la transaction et du syndic de copropriété. Accessible après le baccalauréat, cette formation de deux ans, 100% en alternance, offre une solution rapide pour intégrer le marché du travail. Elle s’adresse spécifiquement aux jeunes bacheliers désirant intégrer une formation proche du terrain.

BTS Comptabilité & Gestion (CG) – Option Gestion Immobilière est une formation qui prépare les étudiants aux fonctions de gestionnaires, de comptables et de financiers avec une option spécifique axée sur la gestion immobilière. Cette formation donne aux futurs professionnels de l’immobilier, les compétences essentielles en comptabilité, gestion financière, fiscalité et droit des affaires immobilières. Avec ce cursus, les étudiants du BTS CG ont la possibilité de poursuivre leurs études avec un Mastère Professionnel composé de 3 spécialisations : Promotion Immobilière /Evaluation & Finance Immobilière

À lire et à écouter aussi « L’immobilier, un métier qui se vit et se pense », Samuel Depraz (ESPI)

L’ESPI , un environnement stimulant, pour former les professionnels de l’immobilier

L’ESPI reconnue par le secteur de l’immobilier pour son professionnalisme et la qualité de son enseignement se distingue par son environnement stimulant et sa communauté éducative inclusive.

En effet, l’expérience étudiante est également au cœur de l’engagement de l’ESPI.

Chaque campus abrite de nombreuses associations, offrant aux étudiants diverses opportunités pour s’impliquer et créer des liens durables.

Des rencontres stratégiques notamment avec le réseau des anciens de l’établissement et les week-ends d’intégrations sont des éléments essentiels de la vie des étudiants de l’ESPI.

Au cœur de la promesse académique et professionnalisante de l’ESPI se trouve également l’accès à la formation pour tous les jeunes.

En effet, le recrutement des profils adaptés est la première demande des entreprises. Aussi, face au déficit de formation des personnes en situation de handicap et à leur taux de chômage très élevé (12% en 2022), l’ESPI accompagne les jeunes en situation d’handicap à toutes les étapes du processus, avant, pendant et après la signature du contrat.

Résolument tournée vers l’avenir ; et soucieuse de préparer ses étudiants à exceller dans le secteur de l’immobilier, l’ESPI a investi dans la Recherche avec une équipe de près de quarante enseignants chercheurs.

L’école continue également de déployer ses ailes à l’international avec la contractualisation de trente-neuf accords, offrant ainsi une perspective mondiale à ses étudiants.

L’ESPI, un label de reconnaissance professionnelle et académique

L’ESPI est positionnée comme l’école incontournable pour les étudiants qui aspirent à une formation complète et adaptée aux exigences de l’immobilier.

Depuis sa création, l’ESPI affiche sa différence : la pertinence et la cohérence de ses programmes pédagogiques, sont les clés d’un enseignement qualitatif et professionnel.

Son puissant réseau ne cesse de se développer : 12 000 anciens diplômés occupent des postes à responsabilités, dont un grand nombre de dirigeants.

Ses partenaires, entreprises, syndicats professionnels, et ses 250 intervenants, mettent tout en œuvre pour accompagner les étudiants vers les métiers auxquels ils se destinent.

Grace à cet accompagnement, les diplômés bénéficient d’une insertion professionnelle à hauteur de 97% à l’issue de leur formation.

Enfin, la marque « Profil ESPI » est devenue, au fil du temps, un gage de compétence, de savoir-faire, et d’expertise auprès des employeurs incontournables du secteur de l’immobilier, qui retrouvent en l’ESPI une formation alignée sur les attentes du marché.

Les futurs étudiants en BTS au sein de l’ESPI ont donc la garantie d’acquérir les compétences et les connaissances les mieux adaptées aux exigences du marché.





Source : ESPI