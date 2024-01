Immobilier : Il existe enfin un autotest de détection des punaises de lit !

« La récente vague médiatique d’octobre dernier a mis en évidence la prévalence croissante des punaises de lit, suscitant une prise de conscience massive parmi les Français. Actuellement, 95 % de la population est consciente de l’existence de ces parasites, et 64 % d’entre eux redoutent une infestation, principalement dans les grandes villes. Les raisons de cette prolifération sont multiples, alimentées par la multiplication des voyages et le délai souvent trop long entre la découverte d’une infestation et son éradication (2,5 mois en moyenne). Chaque jour qui s’écoule augmente les risques de propagation, surtout avec l’approche des JO de Paris 2024, propice à un grand brassage de population », précise Nicolas Roux de Bézieux, co-fondateur de Badbugs.

Plus d’un Français sur 10 confronté à une infestation au cours des 5 dernières années

Badbugs.fr, spécialiste de la lutte contre les nuisibles en France, lance Clearbugs, le 1er autotest conçu pour détecter efficacement les punaises de lit.

Cette initiative intervient alors que plus d’un Français sur 10 a été confronté à une infestation au cours des 5 dernières années, et avec le nombre d’infestations doublant tous les 5 ans, le besoin d’une solution rapide et fiable est plus crucial que jamais, surtout à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un résultat en 5 minutes

Clearbugs offre une réponse rapide et précise à cette problématique croissante. Avec une fiabilité de 92 %, il permet en moins de 5 minutes de déterminer si une chambre, un appartement, une valise ou une location de vacances sont infestés par ces parasites.

En cas de résultat positif, l’utilisateur bénéficie d’une téléconsultation gratuite avec un expert, une étape cruciale pour une prise en charge efficace de l’infestation. En effet, une gestion inadéquate peut entraîner des dépenses supplémentaires de 64 % et retarder la résolution du problème de 6 semaines supplémentaires.

Le test Clearbugs permet de détecter les protéines laissées par les punaises de lit lors de leurs déplacements. Ces molécules, collectées à l’aide d’un écouvillon, sont ensuite placées dans un liquide de lecture. Ce liquide est ensuite déposé sur un lecteur qui confirmera ou non la présence de traces de punaises de lit en moins de 5 minutes, avec un taux de fiabilité de 92 %, même en cas d’infestation précoce.

Il suffit simplement de passer l’écouvillon sur les zones à forte circulation des punaises (matelas, têtes de lit, coussins, draps, canapés), puis de placer l’écouvillon dans le liquide de lecture. Enfin, quelques gouttes de ce liquide sont déposées sur le lecteur. Le résultat est obtenu en seulement 30 secondes à 5 minutes.

Dans quels cas l’utiliser ?

Le test Clearbugs permet d’établir un diagnostic rapide en cas de doute sur une éventuelle infestation du domicile. Il peut être utile au retour de vacances pour tester la valise et s’assurer de l’absence de punaises de lit ou à l’arrivée dans un hôtel ou une location temporaire pour vérifier l’absence d’infestation. et enfin, de manière préventive, lors de la mise en location du logement sur des plateformes, afin d’éviter la location d’un logement infesté et les annulations de réservations de dernière minute en pleine saison.

L’autotest de détection des punaises de lit est proposé au prix de 29,90€. Il est actuellement disponible exclusivement en ligne, sur le site de Badbugs, avec une livraison express offerte. Badbugs.fr envisage de le rendre accessible dans les pharmacies, gares, aéroports et stations-service d’ici quelques mois.