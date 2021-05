Lutte contre les punaises de lit : Rien de plus efficace que la détection canine

Anna, maître-chien, et Onyx, sa berger belge femelle de deux ans, sont expertes en détection de punaises de lit. Anna a dressé Onyx à repérer les traces olfactives que laissent derrière elles les punaises de lit… Méthode bien plus efficace que la détection visuelle classique ! Explications …

Les punaises de lit sont de plus en plus résistantes aux produits chimiques classiques et donc de plus en plus invasives. En France, depuis cinq ans, il s’agit d’un problème majeur dans le secteur de l’hôtellerie et dans celui de l’habitat. Tech-Way, filiale du groupe Foncia spécialisée dans la maintenance de l’habitat, a choisi de miser sur la détection olfactive canine, méthode bien plus efficace que la détection visuelle classique.

Anna : une pionnière en Europe

Expertes en détection de punaises de lit, Onyx, berger belge femelle de deux ans, et sa maître-chien, Anna, viennent de rejoindre les équipes de Tech-Way. Anna est spécialisée dans la détection de punaises de lit depuis près de 15 ans et fait partie des pionnières en Europe dans la détection canine. Elle a dressé Onyx à repérer les traces olfactives que laissent derrière elles les punaises de lit. Cette technique de dressage se fonde sur le jeu et les récompenses. Pour Onyx, traquer les punaises de lit est autant un jeu qu’un métier.

Un chien repère les traces olfactives dans les moindres fissures

Anna obtient avec Onyx des résultats nettement plus probants que d’autres techniques, en particulier lorsqu’il reste très peu de nuisibles ou lorsque ces derniers sont dissimulés dans des recoins peu accessibles : un chien est en effet capable de repérer les traces olfactives dans les moindres fissures. Or, cette faculté est essentielle car il suffit que seulement quelques punaises survivent à un traitement pour que l’infestation redémarre : une situation désormais peu probable avec la détection canine.

Profitez d’une détection gratuite chez vous avec Onyx

Jusqu’au 31 mai 2021, Tech-Way propose une détection gratuite de punaises de lit avec Onyx dans les cinquante premiers logements gérés par Foncia en Île-de-France dont les bailleurs ou les locataires en feront la demande. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès de leur gestionnaire Foncia.