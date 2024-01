Marc Oppenheim, directeur général de Crédit Agricole Immobilier est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, Il dresse un état des lieux du marché immobilier dans le neuf et dans l’ancien.

« Crédit Agricole Immobilier, c’est la filiale experte de métiers de l’immobilier du groupe Crédit Agricole, rappelle Marc Oppenheim. Nous avons une activité de promotion en logements et en bureaux principalement, une activité de property panagement (gestion de portefeuille d’actifs immobiliers pour des grands institutionnels) et une activité de services aux particuliers au travers notamment du réseau d’agences immobilières Square Habitat. »

Le regard du directeur général de CA immobilier sur la conjoncture ? « Le marché est très perturbé, notamment en raison de deux facteurs : les perturbations des trois dernières années, entre le COVID et les problèmes géopolitiques, ainsi qu’une hausse brutale des taux d’intérêt depuis septembre dernier. ». Cette situation a entraîné un ralentissement notable dans divers segments du marché.

Le marché du neuf en souffrance

Une conséquence directe de ces perturbations est la « réduction notable des permis de construire en France depuis 3 ans ». « On a des baisses de 15% à 35% selon les endroits. C’est un problème structurel qui pénalise les Français… puisque c’est la création des logements de demain. » Marc Oppenheim évoque la réticence des Français d’avoir de nouveaux voisins. Et d’ajouter : » Pour un maire, des nouveaux habitants, c’est des coûts en plus dans le budget de la municipalité et dans l’équilibre de la fiscalité locale. C’est pas les recettes équivalentes et donc entre l’Etat central, la région, le département elle-même »

Quid du ralentissement de l’immobilier neuf ? « L’augmentation des taux de crédit immobilier a réduit le pouvoir d’achat, ce qui affecte la vente de programmes neufs. Cependant, nous continuons de vendre et de lancer de nouveaux programmes, bien que le rythme ait diminué depuis l’année dernière« , répond Marc Oppenheim.

Les prix du neuf baissent-il ? « Il y a des petits ajustements sur certains projets, mais on parle de quelques pourcentages. Après il y a de l’inflation, il faut toujours se rappeler qu’avec 10% d’inflation ces 3 dernières années un prix stable euros constant, équivaut à une baisse« .

Le marché de l’ancien en difficulté

Le marché de l’ancien fait aussi face à des difficultés. « Nous observons une situation similaire sur le marché de l’ancien. Les familles doivent ajuster leurs projets d’achat en raison de la hausse des coûts de crédit. Elles tendent à choisir des biens plus petits ou nécessitant plus de travaux, et le marché s’adapte lentement à ces nouvelles réalités« .

Comment se portent les agences immobilières Square Habitat ? « Nous n’avons pas envisagé de fermetures d’agences. Square Habitat a une activité diversifiée, incluant la transaction immobilière, la gestion locative et le syndic, ce qui nous aide à résister dans ces périodes difficiles.«

En conclusion Marc Oppenheim revient sur les spécificités de la crise : « Cette crise se caractérise par sa soudaineté et sa portée. Si la situation se stabilise, nous pourrions surmonter ces défis dans les mois à venir. Cependant, si elle persiste, cela pourrait aggraver les problèmes de logement en France.«