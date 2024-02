Immobilier : Quels travaux entreprendre pour réduire sa consommation d’énergie ?

En 2023, 5,2 millions de logements ont été qualifiés de passoires thermiques. Ces logements mal isolés et énergivores ont de réelles conséquences négatives sur les Français, telles que des factures d’électricité élevées, un confort de vie amoindri ou encore une baisse de la valeur immobilière, engendrant ainsi des difficultés en cas de revente ou de location du bien.

Préservation du Patrimoine, spécialiste de la Rénovation Énergétique, révèle ses astuces pour réduire sa consommation énergétique et les travaux à entreprendre pour une passoire thermique.

Penser à isoler le toit, les sols et les murs pour éviter les déperditions de chaleur

L’une des étapes les plus importantes est d’isoler le toit pour protéger tout l’habitat. Les pertes thermiques d’une maison mal isolée peuvent s’élever jusqu’à 30%. Il est également fortement conseillé d’isoler les murs à la fois par l’intérieur et par l’extérieur pour éviter que le froid pénètre le logement et que la chaleur ne s’échappe.

Installer du double ou triple vitrage

10% à 15% des déperditions de chaleur se font par les fenêtres. C’est pourquoi il est conseillé d’opter pour du double ou du triple vitrage, ce qui permet de moins ressentir le froid et donc de réduire la facture de chauffage.

En effet, ce sont surtout les vitrages qui apportent la sensation de froid puisque ce sont les parois les plus froides présentes dans les maisons.

L’installation d’un système de ventilation pour un habitat sain

Installer un système de ventilation est idéal pour réguler l’air et éviter d’être pollué. Cela permet également de bénéficier d’une meilleure évacuation de l’humidité pour réduire les mauvaises odeurs et émanations comme les émissions de CO2, la poussière ou les moisissures, et donc de réduire les risques sanitaires et maladies respiratoires.

Un chauffage adéquat pour réduire les factures

Un système de chauffage adéquat permet de moins consommer, et donc forcément de réduire les factures. Pour cela, il est possible d’installer une pompe à chaleur air/eau. Cette dernière est moins onéreuse qu’une pompe à chaleur géothermique et davantage écologique.

Bon à savoir : Avant de démarrer tout chantier, il est primordial de prendre le temps de sélectionner avec soin l’entreprise qui réalisera les travaux dans les règles de l’art.

Source : Préservation du Patrimoine