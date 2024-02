Immobilier : Quelles sont les grandes tendance en cuisine en 2024 ?

En 2024, les propriétaires veulent des cuisines plus ouvertes. Ils se lancent dans des travaux et apportent souvent des changements importants ! Découvrez les tendances 2024 en matière de cuisine.

Houzz, la plateforme spécialisée dans la décoration et la rénovation publie aujourd’hui son étude sur les tendances en cuisine en 2024. Menée auprès de plus de 400 personnes, elle révèle que l’intérêt pour les cuisines ouvertes reste très fort.

Une cuisine plus ouverte

Près de la moitié des propriétaires optent pour une conception entièrement ouverte sans séparation murale (48 %) et plus d’un tiers ouvrent davantage leur cuisine sur les pièces voisines dans le cadre de leurs travaux de rénovation (38 %). Les cuisines s’ouvrent également davantage sur l’extérieur (21 %), le plus souvent via une simple porte (21 %). Près d’une personne sur cinq crée une cuisine entièrement ouverte sur l’extérieur (19 %).

« L’aménagement d’une cuisine plus ouverte séduit les propriétaires pour des raisons à la fois fonctionnelles et esthétiques, mais cela peut avoir un impact sur le budget global du projet, et nécessiter des changements plus techniques, explique Marine Sargsyan, économiste chez Houzz. Nous constatons que les propriétaires effectuent des transformations importantes lors de la rénovation de leur cuisine, comme des améliorations de l’agencement ou des systèmes, qui requièrent l’expertise de professionnels. »

Les propriétaires dépensent sans compter

Parmi les propriétaires qui rénovent, la part de ceux qui apportent des changements importants comme le réaménagement de la cuisine (65 % contre 59 % en 2023) et la modernisation des systèmes de plomberie, d’électricité ou de chauffage (49 % contre 46 % en 2023) a progressé d’une année sur l’autre.

Les propriétaires se tournent en grande majorité vers des professionnels de l’habitat pour obtenir de l’aide sur ces projets plus techniques. De fait, plus de huit propriétaires sur dix font appel à des professionnels pour rénover leur cuisine (86 %). Les artisans du bâtiment sont le plus souvent embauchés pour les rénovations de cuisine (55 %), suivis des ouvriers qualifiés et des spécialistes de l’habillage de fenêtres (32 % et 30 %, respectivement). L’embauche d’artisans du bâtiment pour les rénovations de cuisine a augmenté de 6 points au cours de l’année 2023 (55 % contre 49 % l’année précédente).

Avec l’augmentation des changements structurels, les dépenses médianes consacrées à la rénovation des cuisines ont augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 10 250 €. Pour les grandes cuisines, les dépenses médianes s’élèvent à 12 000 €, et à 10 000 € pour les petites cuisines. Malgré cette hausse des coûts, les propriétaires économisent pour financer ces projets. En effet, 20 % d’entre eux citent les moyens financiers comme l’une des principales motivations pour se lancer dans la rénovation de leur cuisine, soit une hausse de 5 points par rapport à l’année précédente.

Le blanc reste la couleur la plus répandue pour les murs

Les propriétaires privilégient les cuisines dans des tons neutres : le blanc reste la couleur la plus répandue pour les murs, les placards et les crédences (63 %, 36 % et 25 %, respectivement). Le beige est l’alternative la plus populaire au blanc, avec 13 % des propriétaires effectuant des travaux de rénovation qui peignent les murs de leur cuisine en beige, 11 % qui installent des placards beiges et 9 % qui optent pour une crédence beige.

Berkley Place ©Pete Helme Photography

De plus en plus de rangements

Les rangements spécialisés à l’honneur : les rangements restent une priorité pour les propriétaires qui rénovent leur cuisine et ces derniers sont de plus en plus nombreux à opter pour des options personnalisées.

Les placards coulissants pour les déchets ou le recyclage (62 %), les meubles ou tiroirs à micro-ondes (42 %) et les tiroirs sous l’évier (32 %) ont tous gagné en popularité d’une année sur l’autre (+ 9 %, + 5 % et + 4 %, respectivement).

Kasia Fiszer ©Houzz

Du charme et du style

Les crédences en granit de plus en plus nombreuses : les carreaux de céramique ou de porcelaine restent les plus prisés (64 %), mais la part des propriétaires optant pour le granit a augmenté de 5 points d’une année sur l’autre (11 % contre 6 % en 2023), dépassant l’onyx comme second choix le plus populaire (6 % contre 7 % en 2023).

©Boffe Design

Des îlots en forme de U

Les îlots sont des éléments de cuisine populaires, modernisés ou ajoutés par plus d’un tiers des propriétaires (36 %). Si la forme rectangulaire reste la plus courante (74 %), une nouvelle forme est en plein essor avec les îlots en U, en hausse de 5 points d’une année sur l’autre (8 % contre 3 % en 2023).

©Handmade Kitchen Co

Source : Houzz