L’année 2023 a été marquée par des dynamiques complexes et souvent contradictoires dans le secteur immobilier français. Dans un contexte d’incertitude économique et de changements réglementaires, le marché a connu des ajustements significatifs.

Immonot.com, à travers ses enquêtes régulières menées auprès d’un panel diversifié de notaires et décryptées par le professeur Bernard Thion, a capturé l’essence de ces évolutions, permettant de dessiner un tableau précis de la situation du marché immobilier en France et fait le point sur ce qui attend les Français en 2024.

État du marché immobilier : tendances générales

Au début de 2023, le marché immobilier français a connu une période singulière, qualifiée de « soldes d’hiver ». Cette phase a été marquée par un contraste notable entre les attentes élevées des vendeurs et les réalités du marché, caractérisées par une augmentation des coûts de crédit et une baisse d’activité.

Cette conjoncture a engendré une pression accrue pour la négociation, reflétant à la fois une tension sur le marché, et une opportunité pour les acheteurs. Malgré une apparente stabilité dans le niveau des transactions, une augmentation de la dette immobilière des ménages a été observée, couplée à des anticipations d’une baisse d’activité. Néanmoins, en dépit de ces défis initiaux, des signes de reprise et de stabilisation de l’activité ont commencé à émerger, offrant une lueur d’optimisme dans un contexte par ailleurs incertain.

L’activité : les fluctuations du marché par trimestre

Premier trimestre : l’année a commencé de manière modérée, marquée par une baisse d’activité mais des prévisions optimistes d’un renversement de la situation. Cela s’est traduit par une stabilisation des transactions, malgré une augmentation de la dette immobilière des ménages.

Deuxième trimestre : un « atterrissage en douceur » a été observé. Les négociateurs, bien que prudents, ont montré un certain optimisme, anticipant un marché plus équilibré entre vendeurs et acquéreurs. Cette période a vu une réapparition des négociations sur les prix et une légère amélioration de l’activité.

Troisième trimestre : la reprise du marché immobilier s’est confirmée, avec une augmentation notable de l’activité, surtout dans les départements côtiers et montagneux. Cette période a été caractérisée par un regain d’intérêt pour l’immobilier, malgré le durcissement des conditions de prêt.

Quatrième trimestre : le marché a fait face à des défis continus, avec une légère reprise dans certaines régions, mais une baisse d’activité en dehors des zones touristiques. La rigidification des conditions de prêt a également eu un impact notable.

Évolution des prix : pression baissière et signes de reprise

2023 a été une année charnière pour les prix immobiliers en France. Dès le début de l’année, une pression baissière s’est manifestée, principalement due à l’augmentation des taux d’intérêt et à une inflation soutenue, ce qui a réduit la capacité d’achat des ménages. Une analyse plus poussée révèle des différences régionales significatives.

Dans les grandes métropoles, les prix ont résisté, soutenus par une demande constante et un attrait pour des biens de qualité. En revanche, les zones périurbaines et rurales ont vu une baisse plus marquée des prix, exacerbée par une offre excédentaire et un moindre intérêt des acheteurs. La baisse des prix s’est étendue également au marché des terrains, où une surabondance d’offres a entraîné une diminution des valeurs. Vers la fin de l’année, une légère reprise s’est amorcée dans certaines régions, signe d’un ajustement progressif du marché aux nouvelles réalités économiques.

Les conseils des notaires : stabilité et prudence

Les notaires, acteurs clés du marché immobilier, ont adapté leurs conseils aux tendances observées.

En 2023, la majorité des notaires ont recommandé de vendre avant d’acheter, en profitant de la baisse des prix pour améliorer la localisation ou le confort des biens acquis.

Ils ont souligné l’importance de vendre dans les zones à faible demande et d’acheter dans les régions où les prix étaient plus stables ou en hausse, tout en étant prudents sur les prévisions à long terme.

Dans certaines régions privilégiées, les notaires ont maintenu un conseil à l’achat, anticipant une stabilisation des prix.

Les perspectives pour 2024

En 2024, le marché immobilier devrait connaître une évolution plus stable. Les experts d’Immonot.com prévoient une reprise modérée de l’activité, sous réserve de l’évolution des conditions économiques globales. L’intérêt pour des biens de qualité dans des emplacements privilégiés devrait rester fort.

Cependant, cette reprise dépendra fortement des politiques monétaires et des taux d’intérêt. Le marché devra également s’adapter à de nouvelles réalités, telles que les changements dans les comportements d’achat et les préférences des consommateurs.

L’année 2023 a été une période de transition et d’adaptation pour le marché immobilier français. Les fluctuations observées témoignent de la sensibilité du marché aux facteurs économiques externes.

En 2024, les acteurs du marché, y compris les acheteurs, les vendeurs, et les professionnels, devront continuer à naviguer dans un environnement en évolution, en accordant une attention particulière aux tendances économiques et aux évolutions politiques.

La flexibilité et l’adaptabilité resteront des compétences clés pour réussir dans ce secteur en constante évolution.