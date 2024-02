Immobilier neuf : « La crise est là, on vous l’avait bien dit ! », Pascal Boulanger

La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) fait le point avec son Observatoire du logement neuf sur le 4e trimestre 3023 et dresse un bilan de l’année écoulée. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’est pas bon.

Une contraction généralisée du marché du logement neuf

De moins en moins d’offre : Avec 186 200 autorisations de logements neufs collectifs, 2023 est une des pires années pour le logement collectif. Seule l’année 2020 présentait un niveau comparable (186 400) selon les chiffres de l’État.

Même autorisés, les projets ne se concrétisent pas forcément. Seuls 135 400 logements collectifs auront été commencés sur l’année.

De moins en moins de demande : Au total, moins de 100 000 logements collectifs neufs ont été vendus, alors qu’en période normale, ce sont près de 160 000 logements qui trouvent acquéreurs.

Pire, les ventes aux particuliers s’érodent de trimestre en trimestre. Au T4 2023, elles sont trois fois inférieures à leur niveau d’avant Covid.

Pour Pascal Boulanger, Président de la FPI France : « Cette conjoncture ne laisse entrevoir aucun signe avancé d’un retournement favorable dans les six prochains mois. Le logement neuf soumis à des contraintes externes conjoncturelles (hausse des taux, hausse des coûts) vit maintenant une crise structurelle. La crise alimente la crise : la baisse des ventes constatée aujourd’hui conduit au gel ou à l’abandon d’opérations nouvelles. Une pénurie de logement se profile à moyen terme ».

Les perspectives incertaines de l’immobilier

Une situation jamais vue : les ventes aux investisseurs particuliers ont été divisées par 2 en 2023 et sont inférieure de plus de 70% à leur niveau de 2017. Les ventes totales de logements collectifs neufs présentent une baisse à deux chiffres pour la deuxième année consécutive (-26%). Les réservations nettes au détail baissent de 38,4% sur un an.

Hausse des taux, critères restrictifs du Haut Conseil de Stabilité Financière, annonces du gouvernement concernant la fin programmée du Pinel ou le recentrage du PTZ…, tout est en oeuvre pour bloquer le marché du logement collectif neuf.

« Sans surprise, tout le secteur subit une crise structurelle avec désormais son cortège de faillites et de plans de licenciements. Plus grave encore, les Français sont de plus en plus souvent contraints de renoncer à un emploi faute de trouver un logement. Le secteur de la construction neuve est désormais face à un marché sans offre et sans demande. Monsieur le Premier Ministre, pour résoudre cette crise il faut certes agir sur l’offre, mais avant tout sur la demande. M. Kasbarian, vous êtes le ministre de la dernière chance ! Vos décisions doivent permettre d’éviter que cette crise du logement ne se transforme en une crise sociale incontrôlable », conclut Pour Pascal Boulanger.