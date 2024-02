Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Thibault de Saint-Vincent, Président du Groupe Barnes qui évoque les aspirations et les modes de vie des ultras riches.

Le groupe Barnes publie chaque année une étude sur les comportements des UHNWI, « Ultra High NetWorth Individuals », catégorie qui regroupe les personnes les plus fortunées au monde, à la tête d’au moins 30 millions de dollars d’actifs nets.

« La clientèle fortunée, principalement composée d’entrepreneurs, est désormais devenue beaucoup plus nomade. Elle ne se contente plus d’investir à l’international mais elle s’y installe de manière durable. Il est courant de rencontrer des clients qui vivent à l’année dans plusieurs villes, pays ou continents», explique Thibault de Saint Vincent.

Une explosion du nombre de « digital nomads »

Cette année, l’étude donc met à jour l’explosion du nombre d’entrepreneurs nomades « digital nomads », ceux qui ont plusieurs résidences dans le monde, des résidences semi-principales ou semi-secondaires. Ils vivent à différents endroits de la planète, un temps à New-York, Miami ou Londres… Un vrai phénomène qui s’est accentué après la crise sanitaire.

On estime cette population « digital nomads » à 10 % des mondiale des UHNW. Ces derniers représentaient 395 070 personnes, un nombre en chute de 5,4 % sur 12 mois : conséquence d’une extrême volatilité des marchés avec les retombées de la guerre en Ukraine, la flambée des cours des matières premières, les suites de la pandémie et un accroissement général des tensions géopolitiques avec plus récemment la guerre au Moyen-Orient. Les UHNWI sont majoritairement masculins.

Dubaï, Miami et Austin, les « villes du futur » intéressent les « digital nomads »

Barnes publie le BARNES City Index 2024 qui répertorie les 50 villes internationales les plus prisées par les « digital nomads », sur la base de 3 critères : affectif, pratique et financier. Dans le TOP 10, 3 villes du futur, Dubaï, Miami et Austin, semblent être installées tant elles ont pris le pouls des nouveaux comportements des UHNWI et se sont adaptées aux besoins de cette clientèle en lui offrant le cadre idéal pour réaliser leurs projets.

Certaines villes historiques comme New York, Paris et Londres continuent de résister en s’appuyant sur leurs fondamentaux malgré une fiscalité élevée, d’autres, comme Madrid, Lisbonne, Rome et Istanbul, ont adapté leur fiscalité pour attirer cette clientèle fortunée tout en entreprenant d’importants travaux de réhabilitation urbaine.

Quelles attentes ont les ultras-riches vis vis à l’immobilier ?

Le marché du haut de gamme reste très actif, quelles que soit les destinations, sur les biens au delà de 5 millions d’euros. Le marché immobilier souffre sur les biens entre 1 et 3,5 millions d’euros car l’influence des taux est plus importante. 2024 dépendra de l’évolution des taux mais ,de toute façon, il faut s’attendre à une légère correction des prix.

Certaines villes du Palmarès comme Dubaï et Madrid continuent de voir leurs prix progresser. A Paris, 2024 sera une année de rééquilibrage avec une baisse de 5% des prix sur les biens de grande qualité et probablement de 15% sur les biens avec des défauts ou compliqués.