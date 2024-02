Le Domaine Les Glaciers, c’est le plaisir d’un séjour d’exception, combiné aux joies de la montagne. Conçu comme un hameau privé, alliant traditions alpines et confort, espace et intimité, calme et intensité. Il est situé dans l’un des plus beaux domaines skiables au monde, les 3 Vallées afin de garantir un séjour riche en émotions.

Cet ensemble de chalets et d’appartements des Glaciers, proposé par Cimalpes, offre un cadre idéal pour de prochaines vacances à la montagne.

Un hameau privé au cœur de la station offrant appartements et chalets de prestige

Un séjour au ski dans l’une des stations alpines les plus convoitées, tout en savourant des vacances tranquilles, dans l’intimité d’un hameau de montagne, c’est la promesse du Domaine Les Glaciers. S’inspirant de la forme d’un village, le domaine répartit harmonieusement ses appartements dans plusieurs chalets, disposés en arc de cercle. Le hameau offre ainsi des vues dégagées sur Courchevel et les sommets de la Vanoise.

Cimalpes propose plusieurs biens dans le domaine Les Glaciers, de l’appartement 3 chambres pour 7 personnes, au chalet 4 chambres pour 10 personnes. Tous les hébergements sont dotés de ski-room avec sèche-chaussures et de places de parking intérieur. Des services complets sont également disponibles durant le séjour : linge de maison fourni et renouvelé en milieu de séjour, ménage de milieu et de fin de séjour, ainsi que tous les services personnalisés inclus dans les Pass Conciergerie de l’agence Cimalpes (en option). De plus, la plupart des hébergements du domaine propose un sauna ou un jacuzzi intérieur.

Un emplacement unique donnant accès sur le domaine skiable

Le domaine bénéficie d’une situation au calme, tout en restant proche du centre de la station et de sa rue commerçante animée à toute heure de la journée. Le front de neige donnant accès au fabuleux domaine des 3 Vallées est à 450 mètres du hameau. L’école de ski, ainsi qu’une crèche halte-garderie accueillant les petits de 6 mois à 5 ans sont à proximité. De nombreuses activités outdoor, mais aussi un fabuleux centre aqualudique et sportif, Aquamotion, sont à seulement quelques virages de la station.

Sélection de quelques hébergements du Domaine Les Glaciers

Belle Place 1

Cet appartement de 100m² est réparti sur 2 niveaux dans un cadre feutré et intimiste. Il accueille jusqu’à 7 personnes dans 2 luxueuses chambres doubles et une chambre équipée d’un lit superposé proposant trois couchages. Chacune est dotée d’une salle de bains. Niché dans un écrin de nature, l’appartement est inondé de lumière grâce à ses nombreuses ouvertures qui délivrent une vue de rêve sur les sommets enneigés. Il abrite 2 espaces extérieurs : une large terrasse de 8 mètres de long, équipée d’une table et de chaises longues et un petit jardin accessible depuis la chambre.

Belle Place 2

Distribué sur 4 niveaux desservis par ascenseur, le chalet Belle Place 2 peut accueillir jusqu’à 10 personnes dans ses 4 suites dotées chacune d’un balcon. Finesse des détails et élégance sont autant d’attentions portées aux salles de bains. Les pièces de vie occupent le dernier niveau du chalet : cuisine spacieuse avec îlot/bar, salle à manger, séjour double hauteur agrémenté d’une cheminée à bois, éclairées par de larges ouvertures vitrées. Un grand balcon panoramique invite à profiter du soleil et de vues magnifiques sur les pistes de Courchevel Village et Courchevel 1850, ainsi que sur le grand paysage de la Vanoise

Arcelin 4

Cet appartement duplex accueille 8 personnes dans une ambiance contemporaine qui n’oublie pas d’être chaleureuse. Il offre une belle surface habitable de 105 m² et un volume double hauteur généreux dans le séjour-salon. Il propose 2 chambres doubles en suite et une chambre dortoir composée de 4 couchages superposés, disposant également d’une salle d’eau privative. La pièce de vie accueille un salon agrémenté d’une cheminée à gaz. Un grand balcon panoramique offre une vue magnifique sur les pistes de Courchevel Village et Courchevel 1850, ainsi que sur le grand paysage de la Vanoise.

Source : Cimalpes