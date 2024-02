Vacances à la montagne : Plus chères, plus courtes et plus chics !

Les Alpes sont incontestablement la destination le plus privilégiée en 2024. Et cette année, les vacances au ski montent en gamme : Courchevel débarque dans le classement des stations les plus prisées.

Cette année encore, la plateforme Gens de Confiance édite son palmarès des stations de ski les plus recherchées par les Français, sur la période du 1er décembre au 31 mars 2024.

Les petites nouvelles : La Plagne, Val d’Isère et Courchevel

Et 3 nouvelles stations font leur entrée au classement : La Plagne, Val d’Isère et Courchevel. Autre surprise : une station des 3 Vallées remonte en flèche le palmarès, et passe de la 10e à la 1ère place des stations les plus recherchées pour les vacances d’hiver sur la plateforme Gens de Confiance, Méribel-les Allues.

Elle vient détrôner Saint-Gervais qui tenait la tête du classement l’an dernier. Les Alpes sont donc incontestablement la destination privilégiée pour skier en famille ou entre amis cette année, et l’arrivée de Courchevel dans ce top 10 signe une montée en gamme des attentes pour les vacances d’hiver.

Vacances à la montagne 2024 : les Français en quête de luxe

Avec Méribel, Megève et Bourg-Saint-Maurice qui se positionnent dans le top 3 des stations les plus prisées, mais aussi l’arrivée de Courchevel dans ce classement, il semble que les vacances au ski montent en gamme.

Saint-Gervais et La Clusaz, les deux stations les plus demandées l’an dernier, perdent ainsi en attractivité au profit de 3 stations historiquement prestigieuses, qui attirent cette année les locataires de chalets — pour 7 personnes en moyenne !

Une parfaite adéquation entre l’offre et la demande sur le site Gens de Confiance

Les attentes des skieurs ou des amateurs de grand air et de neige s’inscrivent parfaitement cette année avec l’offre de locations proposée par les propriétaires, qui sont les plus nombreux à mettre leur chalet ou leur appartement en location à Méribel-Les-Allues, Bourg-Saint-Maurice et Megève.

Bertille Marchal, Directrice marketing chez Gens de Confiance explique : “Cette année, nous remarquons que nos membres recherchent des logements de plus grande superficie probablement pour partir entre amis ou en famille. En l’occurrence, cela tombe bien car c’est une des grandes forces de Gens de Confiance que d’offrir des locations plus grandes que celles que l’on peut habituellement trouver sur des sites de location classique. En louant via Gens de Confiance, c’est aussi l’occasion de trouver des services annexes comme une baby sitter sur la station.”

Neige ou pas : des séjours plus chers, mais aussi plus courts !

Si le luxe a un prix, il coûte en moyenne cette année 2 228€ pour un séjour de 7 nuits, soit 17 % de plus que l’an dernier (1 909€ en 2023). Mais plutôt que de reculer, les amateurs de montagne préfèrent profiter des pistes moins longtemps, puisque les séjours de 7 nuits ne représentent plus que 72 % des réservations, là où elles atteignaient 82 % l’an passé.

Par ailleurs, pour rentabiliser davantage, les vacanciers viennent plus nombreux cette année, avec en moyenne sept couchages par location. Cela n’empêche pas le prix par nuit et par couchage d’augmenter légèrement, passant de 40€ à 43€, mais cela reflète l’aspiration à des vacances de qualité et à un confort optimal.

En somme, la saison de ski 2024 s’annonce plus luxueuse que jamais, avec de nouvelles destinations de renom, des séjours plus courts et intensifs, et une montée en gamme palpable. Les passionnés de sports d’hiver sont prêts à payer le prix pour vivre des moments inoubliables sur les pistes enneigées ou pas, la météo le dira, des Alpes françaises.

Source : Gens de Confiance