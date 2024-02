Immobilier Paris : Un voyage temporel dans la splendeur de la royauté française

Nommée la « Suite du Roi », l’appartement – des anciens bureaux vacants – a été entièrement rénové et aménagé sous la direction des équipes d’Archides pour rappeler le faste des périodes les plus glorieuses de la monarchie française : moulures dorées à la feuille d’or, lustres, plafond d’époque, matériaux nobles, tissus et revêtements de grande qualité, reproductions de chefs-d’œuvre… Et pour des séjours de courte durée.

Placée sous le signe du Roi Soleil, avec tout le confort contemporain, la suite plonge les voyageurs dans l’histoire de France !

Peau neuve et habits de soleil pour cette ancienne surface de bureaux

Classé Monument Historique, le 16 rue Etienne Marcel cache la « Suite du Roi ». Cet immeuble de standing se tient sur l’emplacement de la Muraille Philippe Auguste, construite de 1190 à 1202 pour protéger Paris. Son histoire ne s’arrête pas là. Érigé en deux temps : sous Louis XV, puis sous Napoléon III, cet immeuble a été utilisé pour des ateliers d’orfèvreries jusqu’au milieu du XXe siècle.

Aujourd’hui, les parties communes ont gardé leurs bas-reliefs d’époque, dans lesquels sont sculptés des généraux romains, leurs fresques murales et la mosaïque au sol. Quant à l’entresol, qui donne accès à l’INAFON (Institut Notarial de Formation), il est habillé d’un magnifique calepinage de marbre.

A l’arrivée d’Archides, 3 grands coffres forts étaient encore présents dans le local. Après transformation, l’ancienne surface de bureaux vacante fait désormais voyager les visiteurs à travers l’Histoire de France.

Particularité notable de la suite : sa magnifique fresque d’époque, peinte à la main, couvrant le plafond de la pièce de vie. Lors des travaux de rénovation, au moment de la dépose du faux plafond du salon installé pendant les années 60, les équipes d’Archides sont en effet tombés sur ce précieux trésor artistique et historique, décorant le plafond d’origine, comprenant la fresque accompagnée de médaillons gravés de portraits et de bustes d’époque. Des experts et des artisans d’art ont été consultés par le groupe Archides afin de rénover dans le respect de la tradition et redonner toute la splendeur de ce plafond historique.

Une cheminée ancienne en marbre de Carrare de style Louis XV, bien identifiable, vient compléter l’atmosphère versaillaise de la suite avec sa magnifique paire de lustres et ses moulures, peintes à la feuille d’or. Le salon impressionne également par les miroirs apposés sur l’un des murs, rappelant, dans un clin d’œil, l’imposante galerie des Glaces de Versailles !

La « Suite du Roi » se compose de trois chambres et trois salles de bains attenantes, et offre tous les équipements attendus d’une suite aux standards 5 étoiles, avec une décoration élégante et soignée dans les moindres détails : tissus en velours, couleurs sobres et discrètes, revêtement en marbre… Petit plus, son balcon donnant sur la rue Etienne Marcel et ses immeubles haussmanniens.

Suite du Roi – salon ©Archides

Une situation géographique idéale dans un quartier historique

Cette suite est l’emplacement idéal pour les amoureux du Paris médiéval. La rue Etienne Marcel possède l’un des rares vestiges médiévaux de la capitale les plus préservés : la tour Jean-sans-Peur, marque ostentatoire de la présence bourguignonne dans la capitale pendant la Guerre de Cent Ans et le règne troublé de Charles VI. Un passage obligé !

Les clients pourront également découvrir l’ambiance animée de la rue Etienne Marcel (1310-1358), du nom du prévôt des marchands, un des fondateurs de l’organisation administrative de Paris. Dans ce quartier urbain, constitué de rue pavées, avec la célèbre rue Montorgueil, la rue Etienne Marcel est aussi le point de départ idéal pour découvrir les quartiers environnants, comme Les Archives, secteur qui a su garder son authenticité parisienne avec ses rues piétonnes, musées et galeries d’art, le quartier de la Bastille ou encore le port de l’Arsenal où les voyageurs pourront apprécier une balade atypique le long des bateaux amarrés ou profiter du jardin attenant.

Enfin, les visiteurs pourront également flâner sur les bords de Seine et admirer l’architecture inchangée depuis 400 ans de l’île Saint-Louis. Ce havre de paix abrite des hôtels particuliers flamboyants et charme par sa parfaite homogénéité architecturale. Chargé d’Histoire et prisé des célébrités, il regorge de lieux incontournables à visiter, le square Barye et le glacier Berthillon, à une trentaine de minutes à pied de la « Suite du Roi ».