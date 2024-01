Immobilier : Plus de 57 % des Français espèrent se lancer en 2024

En ce début d’année, Bricks.co, PropTech d’investissement participatif en ligne, spécialisée dans les projets d’investissement immobilier, dévoile les résultats d’une nouvelle enquête, menée auprès de 2 102 personnes sur leurs vœux immobiliers pour la nouvelle année 2024.

Ce sondage montre que les Français sont toujours aussi séduits par la pierre mais qu’ils espèrent une réaction du marché pour les aider dans leurs projets immobiliers.

2024 : Une année qui rime avec immobilier ?

Parmi toutes les bonnes résolutions de la nouvelle année, plus de 57 % des Français déclarent que l’une d’entre elles concernera bien un projet dans l’immobilier. En effet, 61 % ont décidé d’économiser pour l’acquisition d’un bien et 53 % avec pour objectif d’y habiter. Plus de 46 % prévoient également d’acheter un bien immobilier pour le louer et près de 22 % de participer au financement d’un projet en 2024.

Quels freins pour 2024 ?

L’année 2023 aura été très compliquée pour le marché. En 2024, les Français craignent que certains facteurs les freinent encore dans leur projet immobilier. En tête du classement, 75 % ont peur de subir une augmentation des prix de l’immobilier et 73 % que ces prix déjà très élevés stagnent durant cette nouvelle année. A la troisième place, 71 % redoutent des taux de crédits toujours aussi hauts.

A noter que 53 % sont également freinés par la complexification des démarches lors de l’acquisition d’un bien immobilier.

Des Français peu optimistes…

A la question « Comment envisagez-vous l’année 2024 côté immobilier ? », plus de 42 % des Français avouent être assez pessimistes. 27 % préfèrent rester neutres et seulement 23 % entrevoient l’immobilier en rose pour cette nouvelle année.

Pourvu que ça dure… pas !

Pour cette nouvelle année 2024, 42 % des Français espèrent bien une chute des prix de l’immobilier mais sans y croire vraiment. Seulement 25 % pensent que cette baisse verra bien le jour et 24 % redoutent que les prix du marché restent toujours très hauts.

Des Français en manque de conseils ?

Avec une importante majorité, plus de 74 % des Français déclarent qu’ils ne sont pas suffisamment conseillés pour optimiser leurs achats immobiliers. De leur côté, si 22 % pensent le contraire, 19 % d’entre eux estiment cependant qu’ils ne le sont pas suffisamment.

Par MySweetImmo