Crédit immobilier : 2024, année de décrue des taux ?

Les barèmes transmis fin décembre et début janvier par les établissements partenaires d’Emprunt-direct.com font état d’une assez nette baisse des taux de crédit immobilier, qui va de l’ordre de 20 à 40 points de base suivant les maturités d’emprunt et des qualités de dossiers.

Après une nette érosion de la progression des taux observée début décembre, la courbe des taux semble désormais nettement s’infléchir en préparation de la nouvelle année immobilière.

Certaines banques avaient initié le mouvement début décembre, et ont été rejointes par d’autres établissements bancaires dans le courant du mois. Cette nouvelle posture, jusqu’ici marginale, tend à se généraliser, même si les baisses les plus sensibles sont observées sur les meilleurs dossiers, les bons dossiers ne bénéficiant pour l’heure que de baisses plus limitées, de l’ordre de 10 points de base. La sélectivité reste donc de mise.

Les réseaux bancaires semblent intégrer les récents mouvements de marché, et les nouvelles anticipations intégrées par les marchés obligataires depuis quelques semaines.

Le changement de ton opéré par Jerome Powell, président de la Federal Reserve, qui laisse anticiper de possibles baisses de ses taux directeurs plus rapidement que prévu en 2024, a eu un impact baissier majeur sur les taux souverains américains, affaiblissant dans la foulée les taux européens.

«2024 pourrait être marquée par une nouvelle donne sur les marchés du crédit. Les banques profitent de meilleurs marges sur les prêts à l’habitat, ceci découlant de hausses de barèmes couplées à une stabilisation des rendements sur les marchés des taux », explique Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.

Et de conclure : » Ce retour de la profitabilité sur le segment du prêt immobilier permet d’anticiper un nouveau cycle de baisse de taux, préalable indispensable à la reprise de la production de crédits à l’habitat au cours de l’année qui s’ouvre. L’assouplissement relatif et pour le moins limité des conditions d’octroi par le HCSF était également l’un des signaux indispensables à l’inversion de la tendance en matière de production»