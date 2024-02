Immobilier Ile-de-France : Seulement 16% des propriétaires envisagent de louer le temps des JO de Paris 2024

Près d’un tiers des propriétaires en Ile-de-France envisage de quitter la région le temps de l’événement (29%) et seulement 16% prévoient de louer leur habitation.

Avec un peu plus de 11 millions de visiteurs attendus à l’été 2024 et des tarifs de location saisonnière qui s’envolent, la question de louer son logement à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se pose pour les propriétaires franciliens.

Ring, l’entreprise spécialisée dans la sécurité domestique, a souhaité comprendre l’opinion de ces derniers quant à la mise en location de leur logement et leur expérience dans ce domaine, notamment et plus particulièrement à l’approche de cet évènement.

Près d’un tiers des propriétaires en Ile-de-France envisage de quitter la région le temps des Jeux Olympiques

Même si à l’approche des Jeux de Paris 2024, l’opportunité de louer son logement s’avère particulièrement intéressant, à date, les intentions de mettre son logement en location sont réduites. En effet, près d’un tiers des propriétaires en Ile-de-France envisage de quitter la région le temps de l’événement (29%) et seulement 16% prévoient de louer leur habitation.

Ils expliquent leur décision de ne pas louer notamment pour des inquiétudes relatives aux locataires et à leurs comportements: trois propriétaires sur dix ne souhaitant pas louer pendant les JO craignent des dégradations (39%).

L’inquiétude quant à l’état de leur logement et le manque de sécurité sont de véritables freins à la location: ils craignent le vol (26%), l’intrusion de squatters (20%), le cambriolage (18%) ou encore une fête clandestine (18%).

Les mauvaises surprises lors de la location : une réticence à louer chez les propriétaires franciliens

Plus de huit propriétaires résidant en Ile-de-France sur dix n’ont jamais franchi le cap de la mise en location (82%). Aujourd’hui, 18% des propriétaires franciliens déclarent avoir déjà loué leur bien pour des séjours de courte durée et ont privilégié les personnes de leur entourage (68%): 47% à des amis, 30% à des membres de leur famille et 22% à des collègues.

A noter que les propriétaires franciliens ayant déjà loué leur logement sont avant tout âgés de moins de 35 ans (43% contre 12% des 35 ans et plus), Parisiens (35%), issus de CSP+ (29%) et résidents en maison (21% contre 15% en appartement).

Ceux ayant déjà loué leur hébergement et ceux n’ayant jamais osé le faire partagent les mêmes inquiétudes. Et chez les habitués de la mise en location, ces préoccupations se justifient par le vécu.

Six propriétaires concernés sur dix ont en effet déjà subi au moins un désagrément (59%). Parmi ceux-ci, les dégradations arrivent en tête, subies par quatre propriétaires sur dix (42%). Près d’un tiers d’entre eux ont également été victimes de vols (30 %) et un quart d’entre eux ont été confrontés à une fête illégale (24 %).

Les équipements de sécurité, un outil important pour rassurer les propriétaires

Accorder l’accès à leur domicile équivaut à octroyer leur confiance à un individu qu’ils ne connaissent pas (49% des propriétaires franciliens ont déjà loué leur logement à des inconnus). Ainsi lors de la mise en location de leur bien pour une courte durée, la priorité est donnée à la sélection de locataires sérieux (62%), à l’interdiction de fumer dans le logement (65%) ou d’organiser des fêtes (59%), et à respecter les heures d’arrivée et de départ (45%).

En parallèle de ces conditions imposées, les propriétaires considèrent également l’importance des équipements de sécurité. A ce titre, la mise en place d’un système de sécurité fiable est la priorité pour un propriétaire francilien sur quatre lorsqu’il loue son logement ou s’il devait le faire (24%).

Parmi une liste de quatre équipements de sécurité testés, huit propriétaires franciliens sur dix considèrent qu’au moins l’un d’entre eux est important (80%): les serrures sécurisées sont jugées particulièrement utiles (65%) de même que le système d’alarme (63%). Plus d’un tiers déclare également que l’interphone connecté (38%) est un élément intéressant pour sécuriser leur logement.

«Face à ces constats, encourager les propriétaires à franchir le pas de la location de logements tout en garantissant la sécurité de leur bien devient une priorité. En adoptant des pratiques préventives et en s’appuyant sur des solutions technologiques innovantes et intelligentes, telle que la télésurveillance et les systèmes de sécurité connectés, les propriétaires peuvent saisir l’opportunité des Jeux de Paris 2024 tout en protégeant leurs intérêts », déclare Laurent Brisedoux, Head of R&D Computer Vision chez Ring.