Immobilier : Flexliving lève des fonds de 1,6 million d’euros pour révolutionner le logement flexible

Flexliving, la société PropTech pionnière dans le “flexible living” : solution de logement flexible pour les travailleurs en mobilité, a annoncé aujourd’hui une levée de fonds de 1,6 million d’euros. Son objectif : accroître son expansion en continuant de redéfinir le logement de fonction 2.0 à destination des entreprises. Implantée depuis sa création à Paris, la startup s’ouvre désormais à la région parisienne et compte doubler son parc de logement en 2024.

Flexliving, une solution pour les travailleurs en mobilité

Cette levée de fonds intervient dans un contexte où le marché immobilier est confronté à de nouveaux défis dûs à l’évolution des modes de travail et de vie. Flexliving propose une approche novatrice pour répondre aux besoins croissants des entreprises et des travailleurs en mobilité en matière de logement flexible, renforçant ainsi son rôle de leader dans le domaine du corporate housing.

Flexliving se distingue par son engagement à fournir des solutions de logements sur la moyenne durée garantissant un standard de qualité, le tout à travers une expérience 100% digitale et sans friction.

● Pour les professionnels en mission à Paris sur quelques mois, Flexliving propose un logement de fonction géré FlexHouse.

● Quant aux entreprises qui accueillent régulièrement leurs collaborateurs venant d’autres villes en Europe, Flexliving offre la possibilité d’avoir un appartement d’entreprise FlexQuarters, disponible aux collaborateurs comme point de chute à côté des bureaux.

L’exclusivité des offres et services

En plus de ces offres de corporate housing, Flexliving a développé un concept innovant : l’abonnement logement HyperFlex. Unique sur le marché, cette formule offre un avantage considérable aux entreprises, leur permettant de souscrire à un abonnement mensuel pour leurs collaborateurs délocalisés. Ces derniers ont la possibilité de réserver leurs chambres parmi un parc de logements situés au cœur de Paris.

Cette offre exclusive représente un atout majeur, différenciant ainsi Flexliving de la concurrence, et renforçant la marque employeur des entreprises grâce à cet avantage salarial novateur.

En moyenne 20% moins cher qu’une solution d’hôtellerie traditionnelle, Flexliving permet aux entreprises de maîtriser leur budget grâce à l’absence de volatilité des prix.

La plateforme Flexliving Business, actuellement en version bêta et dont le lancement est prévu pour début 2024, permet aux collaborateurs de réserver leurs séjours en toute autonomie selon le budget défini par les RH. La simplicité est au cœur de l’expérience Flexliving, avec des réservations en ligne rapides. La suite du processus est entièrement automatisé sur la plateforme : accès au logement, gestion centralisée de la comptabilité et service de conciergerie.

Accroître son parc immobilier et atteindre la rentabilité

Grâce à cette levée de fonds, l’entreprise vise à accroître son parc immobilier, actuellement constitué de 350 chambres, afin d’atteindre la rentabilité en 2024.



« Nous sommes ravis de l’intérêt et du soutien manifestés par nos investisseurs tels que Clément Alteresco de Morning et Henri de Lorgeril de la société Avizio. Cette levée de fonds nous permettra d’accélérer notre croissance, d’atteindre la rentabilité dès l’année prochaine et de réaliser notre ambition de devenir la marque européenne incontournable pour les logements destinés aux entreprises et à leur personnel dans les principaux centres-villes européens », s’enthousiasment Alexandre Marcadier, Caue Brioli et Lionel Bodénès, cofondateurs de Flexliving.

“En plus de l’émergence du travail hybride, les entreprises doivent désormais faire face à une évolution des attentes des candidats, mais aussi de celle des collaborateurs. Ce nouveau paradigme oblige les entreprises à se réinventer et pousse les départements RH à se démarquer afin de développer leur attractivité et la rétention de leurs employés. Offrir une solution tech pour accompagner la mobilité des salariés est selon moi une nouvelle norme qui s’insère dans la lignée des avantages salariaux traditionnels tels que les tickets restaurant et l’abonnement sport et bien-être” souligne Henri de Lorgeril, CEO d’Avizio et investisseur chez Flexliving.

“Le développement exponentiel du parc immobilier Flexliving à Paris souligne l’engouement des entreprises à proposer une solution de corporate housing à leurs salariés, mais aussi la volonté des professionnels de l’immobilier de confier leurs biens à cet acteur novateur. Avec un modèle de gestion optimisé lié à une expérience digitale, les investisseurs locatifs comprennent les bénéfices apportés par Flexliving” ajoute Clément Alteresco, CEO de Morning et investisseur chez Flexliving.

Parmi les partenaires stratégiques de Flexliving figurent des sociétés foncières renommées telles que Gecina, Primonial REIM et BNP REIM. Ce qui témoigne de la confiance accordée à cette approche novatrice dans le domaine du logement d’entreprise.

