MySweetImmo : Maisons & Appartements s’est implanté à Paris en 2022. Où en êtes-vous de votre développement ?

Jean-Pierre Cohen : L’accueil des agences Parisiennes a été exceptionnel. Depuis notre arrivée en 2022, nous avons intégré près de 350 agences parisiennes de renom, telles que BARNES, FEAU, SOTHEBY’S ou ENGEL &VOLKERS. La quasi-totalité de nos partenaires nous a renouvelé leur confiance en 2024. Nos clients sont satisfaits du nombre de leads, mais aussi de la qualité que nous leur délivrons. Cela grâce à notre positionnement premium. Ainsi, Paris est rapidement devenu un marché clé, l’un des secteurs les plus recherché par les internautes.

MySweetImmo : Quelle est la prochaine étape après Paris ?

Jean-Pierre Cohen : Nous nous renforçons à Paris. Une seconde vague d’agences, à taille plus modeste mais de haute qualité, nous rejoint actuellement, et ce malgré la conjoncture. La prochaine étape est la région parisienne. Nous élargissons progressivement notre pénétration aux départements de l’Ouest Parisien (le 92, le 78) et le 94 à l’est. Ce n’est qu’une première étape !

MySweetImmo : Qu’est-ce qui vous différencie des portails tels que Se Loger ou Le Bon coin ?

Jean-Pierre Cohen : Nous ne cherchons pas à rivaliser sur le volume d’annonces avec des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger. Notre approche est radicalement différente. Nous sommes Le portail de référence sur la cible CSP+ et revenus supérieurs. Nous ciblons une clientèle en quête d’annonces plus haut-de-gamme. La clé de notre succès est que nous générons des leads de qualité supérieure aux portails plus généralistes !

MySweetImmo : Vos partenaires agences immobilières publient uniquement leurs annonces haut-de-gamme sur votre plateforme ?

Jean-Pierre Cohen : Absolument pas ! L’intérêt de nos clients est de diffuser l’ensemble de leur portefeuille d’annonces pour pouvoir répondre efficacement à tous les segments de la demande.

MySweetImmo : Quel est l’impact de la crise sur votre audience ?

Jean-Pierre Cohen : Après plusieurs années de progression, nous avons enregistré un ralentissement en 2023 comme tout le marché. Depuis le début de l’année, le trafic est reparti à la hausse. Nous avons enregistré 40 millions de visites au cours des 12 derniers mois ! Aujourd’hui, nous redoublons d’efforts pour renforcer notre capacité à attirer des leads de qualité via de nouveaux investissements marketing. C’est notre premier poste de dépense, et nous prévoyons de le tripler dans l’avenir.

MySweetImmo : Quelles sont vos perspectives de développement ?

Jean-Pierre Cohen : Notre ambition est de tripler notre volume d’annonces dans les trois à quatre prochaines années. Comme indiqué précédemment, nous renforçons notre présence à Paris et région parisienne. Parallèlement, nous ambitionnons de conquérir les grandes métropoles où nous sommes encore absents, et bien entendu nous redoublons d’efforts pour augmenter notre pénétration de marché là où nous sommes déjà bien implantés, tout particulièrement sur les secteurs résidentiels et les bords de mer. Pour atteindre nos objectifs, nous allons tripler notre force de vente avec le recrutement d’une trentaine de nouveaux commerciaux et responsables.

Jean-Pierre Cohen : Résidences Immobilier est devenu l’un des sites leader de l’immobilier de prestige, notamment dans le Sud. Paris est notre second marché tout comme le Sud-Ouest. Notre croissance est rapide : nous nous renforçons actuellement dans les secteurs géographiques insuffisamment couverts. Avec plus de 50 % d’audience internationale, nous délivrons plus de leads internationaux que nos concurrents : jusqu’à 70 % des leads sont étrangers pour les produits les plus prestigieux. Le portail compte maintenant près de 850 agences partenaires.

Notre force est la complémentarité de nos deux portails. Nombre de clients publient d’ailleurs sur nos deux sites car nous dupliquons très peu, avec seulement 3 % d’audience commune.

MySweetImmo : Des nouveautés en 2024 ?

Jean-Pierre Cohen : Pour nos meilleurs clients, nous lançons le statut INFINITY. En un clic, nos clients peuvent désormais toucher plus de 150 millions d’acheteurs internationaux pour bénéficier d’une visibilité sans précédent sur le marché mondial !

Ceci grâce à des alliances stratégiques, dont certaines exclusives, avec plus de 80 portails immobiliers à travers le monde, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient (Dubaï)… et aussi aux États-Unis avec le Wall Street Journal et Mansion Global ! Cette offre est bien plus complète et qualitative que les offres concurrentes.

MySweetImmo : Pensez-vous ouvrir de nouveaux marchés à l’étranger ?

Jean-Pierre Cohen : Notre vision est internationale. Dans le luxe, les frontières n’existent pas ! Nous référencerons bientôt près de 300 000 biens d’exception dans le monde entier, augmentant considérablement notre référencement et notre visibilité. Résidences Immobilier a pour vocation d’internationaliser encore plus son audience en proposant les biens les plus prestigieux non seulement en France, mais dans le monde entier. Tous les hot spots du luxe en Europe et tous les continents (St Barth, Marbella, Suisse, Italie, Miami…) seront bientôt présents ! Cela nous offre de nouvelles perspectives de croissance.