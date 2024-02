Location : Ces biens haut de gamme qui intéressent sportifs, partenaires des JO et visiteurs

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se tiendront à partir du 26 juillet, entraînant dans leur sillage une demande accrue de locations saisonnières. BARNES est prêt à répondre à cette nouvelle donne.

En étroite collaboration avec les fédérations sportives, BARNES se mobilise pour dénicher de grands appartements familiaux à louer situés à proximité des sites olympiques (dont Versailles, Trocadéro, Invalides et le Champ-de-Mars).

Les familles de sportifs sont en quête de logements spacieux. Autres critères : décoration contemporaine, décoration assurée par un décorateur connu, extérieurs, vues, standing de l’immeuble (haussmannien…) avec un minimum de 3 chambres en suite.

Par ailleurs, le comité d’organisation des JO recherche des logements pour les sociétés partenaires, avec une préférence marquée pour des appartements fonctionnels et rénovés allant du 2 au 4 pièces et situés dans le centre de Paris.

D’un côté, les sportifs et les partenaires des JO et de l’autre les visiteurs

La clientèle est principalement constituée de familles de la « génération X », provenant d’Inde, des États-Unis, de Chine, d’Italie et des Émirats arabes unis. Ces clients en possession de billets pour les jeux recherchent des logements pour une durée moyenne de 13 jours. Ils souhaitent assister à cet évènement mondial, tout en bénéficiant d’un certain standing et d’une prestation de service supplémentaire.

Les demandes se concentrent sur le centre de la capitale (Ier, VIIIème et XVIème) mais aussi d’autres arrondissements (VIème, VIIème, et XVIIème). Leur budget tourne autour de 40 000 euros par semaine.

Des loyers « seulement » par trois

BARNES a fait le choix d’appliquer une politique de tarification responsable en multipliant « seulement » par trois les loyers – certains ont été décuplés ! – pendant les JO. Après une période de fortes tensions tarifaires, une homogénéisation, voire une baisse des prix, est prévue une fois l’offre stabilisée.

Mais on s’attend, sans surprise, à un nouveau sursaut au fur et à mesure que la date de la cérémonie d’ouverture approche.

Pour rappel, point législatif concernant la location saisonnière

Si résidence principale du propriétaire : autorisée 120 jours/an.

Si résidence secondaire ou bien locatif : à Paris, le logement doit avoir préalablement obtenu une autorisation de changement d’usage avec compensation.

Si sous-location d’une résidence principale : autorisée à condition d’avoir l’autorisation écrite du bailleur (si le bail est antérieur à la loi ALUR du 24 mars 2014, celle-ci n’est pas obligatoire). Attention, le loyer de la sous-location ne doit pas excéder celui de la location.

Quelques biens proposés à la location

La Villa Berlioz, Paris XVIème

La Villa Berlioz, située au cœur du prestigieux XVIe arrondissement de Paris, transcende la simple notion de propriété pour se révéler comme un véritable chef-d’œuvre architectural. Elle se distingue par une décoration ancienne somptueuse, ornée de détails exquis et de feuilles d’or qui confèrent à chaque recoin de la demeure une atmosphère de luxe et d’élégance.

Cette villa prestigieuse propose cinq chambres superbement aménagées réparties sur trois étages, où chaque pièce témoigne d’une fusion harmonieuse entre le charme classique et les commodités modernes. Parmi ces joyaux, la Chambre Rose, qui fut autrefois le refuge de l’icône Joséphine Baker, ajoute une dimension historique et glamour à cette résidence d’exception. A partir de 29 500€ / la semaine.

Montevideo, Paris XVIème

Idéalement situé dans le prestigieux XVIe arrondissement de Paris, est doté de cinq chambres et de quatre salles de bains, le tout au sein d’un immeuble haussmannien. Un vaste séjour accueillant et raffiné, invite à la détente. Appréciez les dimensions généreuses des chambres ainsi que le luxe des salles de bains pour un séjour d’exception. L’immeuble haussmannien, avec ses caractéristiques architecturales classiques, contribue à l’authenticité parisienne de cet espace.

La proximité du Bois de Boulogne offre un équilibre harmonieux entre la vie citadine et la tranquillité naturelle, permettant aux résidents de savourer pleinement leur séjour. A partir de 13 500 € / la semaine.

Cirque, Paris VIIIème

Situé dans le prestigieux VIIIe arrondissement de Paris, à deux pas du Palais de l’Élysée, cet appartement offre une vue imprenable sur cet emblématique monument. Cet espace moderne se distingue par une décoration raffinée, une hauteur de plafond généreuse et deux espaces de séjour, créant ainsi une atmosphère luxueuse et accueillante. La propriété dispose de quatre chambres en suite, chacune conçue pour offrir un luxe absolu.

Chaque détail a été méticuleusement pensé pour assurer un confort optimal. Avec une superficie de 330 m², cet appartement offre un espace généreux propice à des moments de détente inoubliables. Complètement climatisé, il offre une retraite fraîche même pendant les journées les plus chaudes. A partir de 38 000 € / la semaine.

Source : Barnes