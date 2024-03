Crédit immobilier : La baisse des taux se poursuit, il faut en profiter

Selon Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI, portés par des conditions de crédit plus avantageuses qu’il y a quelques mois, les candidats à l’accession à la propriété font doucement leur retour. Et ils ont raison de le faire !

Entamée depuis le début de l’année, la baisse des taux se poursuit. Ainsi en février, les taux négociés par CAFPI pour ses clients ont atteint 3,58% sur 10 ans (-5 centièmes), 3,91% sur 15 ans (-4 centièmes), 3,99% sur 20 ans (-11 centièmes) et 4,17% sur 25 ans (-10 centièmes). Sur ce mois de février, CAFPI a pu proposer pour le meilleur dossier 3,50% sur 20 ans.

Si la baisse est moins spectaculaire qu’en janvier, elle se poursuit et semble vouloir se confirmer dans le temps. La réunion de la Banque Centrale Européenne, prévue le 7 mars, devrait confirmer sa politique de stabilisation de ses taux directeurs, condition nécessaire au maintien de cette dynamique chez les banques.

D’ailleurs, en proposant des taux toujours plus attractifs pour les meilleurs profils au cours du mois de mars, ces dernières démontrent leur confiance en une poursuite de la baisse des taux. Ainsi, les barèmes proposés à CAFPI pour ce mois-ci atteignent 3,30% sur 10 ans, 3,55% sur 15 ans, 3,75% sur 20 ans et 3,95% sur 25 ans. Il est donc tout à fait envisageable d’atteindre 3,50% dans le courant de l’année, et même revenir autour des 3% d’ici la fin de celle-ci.

Des banques prêtes à prêter

Outre leurs barèmes en baisse, les banques sont aujourd’hui en demande de dossiers à financer. Pour preuve, leurs délais de traitement des dossiers s’accélèrent : 55% des offres de prêts se sont faites en maximum 15 jours en février contre 40% en janvier.

Le retour des acquéreurs

Portés par ces conditions de crédit plus avantageuses qu’il y a quelques mois, les candidats à l’accession à la propriété font doucement leur retour. Entre la baisse des taux et celle des prix (-1% au niveau national selon la FNAIM), ils reviennent faire des simulations, se situer sur le marché de l’immobilier actuel, d’autant que les banques en ce début d’année repartent en conquête de clientèle.

Les acheteurs voient donc le pouvoir d’achat immobilier repartir à la hausse. Conjugué à une offre encore faible, ils se retrouvent en position de force face aux vendeurs, avec des marges de négociation en hausse. Un contexte propice pour réaliser son projet immobilier.