Crédit immobilier : Avec le maintien des taux directeurs de la BCE, la baisse des taux devrait se poursuivre

Il est des réunions de la Banque centrale européenne (BCE) sans aucun suspense : nul ne doutait du maintien des taux directeurs à leur niveau actuel.

L’exercice a donc consisté à « signaler » au marché que l’anticipation d’une première baisse de taux dès le mois de mars – qui s’était largement diffusée – était prématurée et que celle-ci n’interviendrait en toute vraisemblance que plus tard dans l’année. Le communiqué de la BCE est ainsi dans la droite ligne des messages égrainés ces dernières semaines par Christine Lagarde et François Villeroy de Galhau au fil de leurs interventions publiques.

La baisse des taux de crédit à l’habitat se poursuivra de façon très progressive au fil de l’année

« Si le calendrier de l’assouplissement monétaire à venir prête encore à débat, il n’en reste pas moins que le chemin sur lequel nous avançons est bien celui de la baisse des taux. Les réseaux bancaires ne s’y sont pas trompés et ont, pour la plupart, retrouvé en ce début d’année un solide appétit pour financer le logement des Français. Avec un dossier bien préparé, il est de nouveau possible d’emprunter à 20 ans à des taux inférieurs à 3,70%. Nous anticipons que la baisse des taux de crédit à l’habitat se poursuivra de façon très progressive au fil de l’année et il est ainsi probable que les taux de crédit repassent sous les 3,50% dans le courant de l’année pour atteindre autour de 3% à horizon fin 2024 / début 2025« , souligne Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI.

Le pouvoir d’achat immobilier des Français devrait s’améliorer

Combinée à une correction des prix de l’immobilier qui approche désormais 5 à 8% depuis le point haut dans plusieurs grandes villes et une progression du salaire moyen de plus de 9% en deux ans, cette détente des conditions de financement permet de commencer à restaurer le pouvoir d’achat immobilier des Français. Des projets de vie trop longtemps repoussés peuvent désormais se concrétiser !