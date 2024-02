Crédit immobilier : Des taux en baisse ou simple stagnation ?

La semaine dernière, un ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, a enfin été nommé par le gouvernement. « Espérons qu’il saura répondre aux fortes attentes des professionnels et des particuliers dans ce secteur qui subit une crise profonde et qui doit être considéré comme l’une des priorités par les pouvoirs publics », précise Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis Courtage.

Il est possible d’emprunter sous la barre des 4 %

En ce mois de février, les taux de crédit immobilier sont stables dans la grande majorité des banques, même si une poignée d’entre elles a annoncé des baisses, de l’ordre de 0,25 à 0,35 point, afin de réajuster ses barèmes. Il est actuellement possible d’emprunter sous la barre des 4 % toutes durées confondues. Les banques sont désormais plus nombreuses à prêter et la concurrence est de retour. Les emprunteurs reprennent donc progressivement la main !

Les primo-accédants peuvent de nouveau emprunter

C’est une bonne nouvelle en particulier pour les primo-accédants qui ont dû freiner leur projet d’achat ces dernières années en raison de la forte hausse des taux de crédit immobiliers et des critères plus contraignants imposés par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF).

Chez Artémis Courtage, les primo-accédants représentaient en 2023 seulement un dossier sur trois (32 %), contre un sur deux en 2018. Avec des taux qui se stabilisent et des prix immobiliers en légère baisse, le pouvoir d’achat devrait se redresser progressivement et permettre à ces acquéreurs de concrétiser leur projet.