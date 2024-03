L’immobilier est certainement la niche dans laquelle placer des capitaux, si vous espérez obtenir des retours sur investissement à long terme. Pour accroître encore plus leur consistance, vous pouvez miser sur des biens de luxe. Là encore, le choix des emplacements ne sera pas le même selon les pays. En effet, certains États jouissent d’une cote de popularité plus élevée que d’autres en matière de placements de ce type. Quels sont alors les pays sur lesquels mettre le cap pour investir dans l’immobilier de prestige ?

France

Malgré les récentes crises, la France reste encore l’un des meilleurs pays au monde où l’investissement immobilier de luxe est florissant. Cela explique d’ailleurs pourquoi de nombreux investisseurs y posent leurs valises chaque année. Les offres disponibles dans cette niche sont variées, et surtout attractives. Il y en a pour tous les goûts et budgets, dans presque toutes les villes. Paris arrive toutefois en tête, car la demande y est très forte.

Suisse

La Suisse dispose de nombreux atouts qui rassurent les investisseurs qui s’intéressent à l’immobilier dans ce pays. Ce sont entre autres :

La sécurité ;

La stabilité politique ;

Les conditions de vie.

La demande sur le marché concernant les biens de prestige est assez forte. Vous obtiendrez donc d’excellentes plus-values sur le long terme en vous positionnant sur cette niche. Les meilleurs endroits sur lesquels miser sont Genève, Zurich et Verbier pour réaliser de bons investissements immobiliers. Les propriétés disponibles peuvent être consultées auprès d’une agence immobilière de luxe internationale.

Italie

Le domaine de l’immobilier de luxe en Italie a la chance de ne pas avoir été impacté par la crise économique. Cela est rendu possible par le profil de sa cible, qui est composée des personnes aux revenus conséquents. Elles recherchent avant tout des biens ayant de belles finitions, et une superficie minimale de 150 m2. De nombreuses autres commodités s’ajoutent à cette liste, et les immeubles proposés sur le marché correspondent à ce genre de typologie. Vous pouvez donc y dénicher de bonnes affaires.

Royaume-Uni

C’est également une destination qu’affectionnent énormément les investisseurs immobiliers. Les différentes villes du Royaume-Uni regorgent de logements luxueux aux typologies variées. À Londres par exemple, vous aurez accès à un parc immobilier riche de nombreuses propositions. Les options les plus intéressantes se trouvent dans les quartiers tels que :

Mayfair ;

Belgravia ;

Marylebone ;

Etc.

Certains de ces lieux sont incontournables, si vous êtes véritablement à la recherche de biens d’exception. Ils sont caractérisés par une proximité avec les restaurants, parcs et autres attractions.

États-Unis

Partout aux États-Unis, il est possible d’investir dans des biens immobiliers de luxe. Il est possible de les retrouver dans tous les États. Privilégiez les quartiers où la demande en biens immobiliers de ce type est forte. C’est notamment le cas des arrondissements huppés de New York tels que :

Upper East Side ;

Tribeca ;

Soho ;

Upper West Side ;

Etc.

Espagne

Ce pays dispose de nombreuses offres en matière de biens immobiliers de luxe. Les prix y sont assez accessibles, et il existe de multiples façons de rentabiliser votre investissement. L’idéal serait de miser sur la location saisonnière, car l’Espagne est un pays doté d’un fort potentiel touristique. Vous devez également choisir avec un grand soin la ville dans laquelle acquérir votre bien immobilier de luxe. Les meilleures options à envisager pour obtenir de bons rendements sont Barcelone et Madrid.

Émirats arabes unis

L’une des raisons d’investir dans l’immobilier de luxe aux Émirats arabes unis concerne les divers avantages fiscaux. En effet, vous n’aurez aucun impôt à payer sur :

Vos revenus locatifs ;

Votre parc immobilier.

De telles conditions attirent les investisseurs de tous les coins du monde. Par ailleurs, les procédures pour acheter un bien immobilier aux Émirats arabes unis sont d’une grande simplicité.

Singapour

Selon la Banque Mondiale, c’est l’une des destinations les plus sûres pour le business. Vous pouvez aussi investir sur place dans l’immobilier. Les biens proposés sur ce marché sont non seulement luxueux, mais également très modernes. Les régimes fiscaux en vigueur sont attractifs, et incitent ceux qui le souhaitent à s’intéresser aux affaires à Singapour. Cependant, l’idéal serait de vous faire accompagner par des professionnels pour choisir vos biens immobiliers de prestige.