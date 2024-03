Pros de l’Immo : Nousassurons organise son 1er webinaire pour vous présenter son offre d’assurances immobilières 

Nousassurons, spécialiste de l’assurance immobilier, propose un pack d’assurances immobilières permettant aux professionnels de l’immobilier d’avoir accès à une large offre d’assurances pour leurs clients propriétaires immobiliers, que ce soit pour assurer leur résidence principale, un bien locatif ou pour réaliser des travaux.

Un rendez-vous jeudi 14 mars à 13H30 un webinaire à destination des agents immobiliers

Pour présenter cette offre au plus grand nombre de professionnels, agents immobiliers, gestionnaires et administrateurs de biens, Nousassurons organise jeudi 14 mars à 13H30 un webinaire. L’offre sera présentée par Christel Caterino, responsable immobilier chez Nouassurons et Martin Gillet, développeur immobilier qui seront là pour répondre à toutes les questions des participants.

« Dans un contexte où le nombre de transactions a baissé de 25 %, il est essentiel pour les professionnels de l’immobilier de trouver des leviers de diversification mais aussi de se distinguer de la concurrence en proposant des services innovants et à valeur ajoutée pour leur client tout en étant en lien avec leur métier : l’immobilier », explique Jérome Robin, fondateur de Nousassurons.

Un pack immobilier full digital qui couvrent l’ensemble des risques

Grâce à ce pack immobilier full digital, les professionnels de l’immobilier peuvent couvrir l’ensemble des risques liés à l’achat, la détention, la location et la rénovation d’un bien immobilier

La multirisque habitation (MRH) : pour l’ensemble des locataires et propriétaires

La multirisque immeuble (MRI) : pour les copropriétés ou les détenteurs d'immeuble

L'assurance propriétaire non occupant (PNO) : pour les propriétaires bailleurs qui louent leur bien

La garantie loyers impayés (GLI) : pour les investisseurs

La garantie dommage ouvrage syndic (DO) : pour les gros travaux, de rénovation énergétique notamment

La garantie revente (GR) : pour couvrir une eventuelle perte financière

Mais aussi l'assurance emprunteur : indispensable pour obtenir un crédit immobilier

« Avec cette offre complète, nous couvrons tous les profils de clients des professionnels de l’immobilier et nous leur permettons de proposer une offre sur mesure couvrant l’ensemble des risques liés à leur statut. C’est un levier de satisfaction client mais aussi de diversification pour les professionnels qui vont avoir accès de façon simple à une activité créatrice de valeurs qu’ils sous-traitaient jusqu’à maintenant » analyse David Gillet, directeur du réseau de Nousassurons.

D’ores et déjà une cinquantaine d’agences immobilières proposent ce pack à leurs clients. Pour s’inscrire, cliquez ici.