Journée mondiale du bonheur : La Fondation iad lance une collecte

La Fondation iad se mobilise avec les 15 000 conseillers immobiliers du réseau pour la Journée mondiale du bonheur le mercredi 20 mars 2024 en organisant une collecte d’aliments, de vêtements, couvertures, jouets et bien d’autres.

Depuis juin 2021, La Fondation iad œuvre pour le Mieux Logement et l’Égalité des Chances au service de l’Insertion Professionnelle. Elle a déjà soutenu 36 associations pour plus de 550 000 euros.

En 2024, elle poursuit son engagement et ses actions pour fédérer les bonnes volontés, énergies du réseau et celles des collaborateurs du siège autour de projets porteurs de sens, au service du mieux logement et de ceux qui en ont besoin.

Le bonheur : un droit humain et fondamental pour tous

Les 15 000 conseillers immobiliers iad sont invités à identifier près de chez eux une association, ses besoins et à se mobiliser avec leur réseau pour créer lundi 18, mardi 19 mars et mercredi 20 mars des points de collecte à domicile ou dans les pôles de formation iad en définissant les horaires, les permanences et en organisant la distribution du jour j. Le 20, la collecte sera soit livrée directement à l’association soit récupérée par l’association elle-même.

Donner du bonheur à ceux qui en ont le moins

Pour Lucile Peignot, Déléguée Générale de la Fondation iad, qui organise une collecte de tissus pour l’association Aux Captifs la Libération avec les salariés au siège parisien d’iad : « C’est en donnant qu’on reçoit et en ces temps difficiles, la chaleur humaine fait du bien : avec les 15 000 conseillers du réseau et les associations locales c’est une vague de solidarité́ qui va donner du bonheur à ceux qui en ont le moins.»