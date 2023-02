PERIAL lance sa Fondation pour lutter contre la précarité et les inégalités dans le logement

Le groupe PERIAL lance sa Fondation avec la volonté de soutenir tout projet et action visant à lutter contre la précarité sociale et les inégalités sur le champ du logement, de l’habitat et de l’urbanisme.

Le groupe PERIAL lance sa propre Fondation, éponyme, sous l’égide de la Fondation de France, et a voté à la fin de l’année 2022 sa première opération philanthropique : l’allocation de 40 000 euros au projet de création d’une pension de famille à Talence-Thouars (33), par le mouvement Habitat et Humanisme.

Financement d’une Pension de famille créée par Habitat et Humanisme

Destinée à accueillir des personnes isolées, à faible niveau de ressources et ayant eu des parcours de vie souvent chaotiques, la pension de famille qui sera inaugurée en 2023 propose un logement autonome dans un cadre de vie familial et sécurisant, ainsi qu’un accompagnement adapté pour permettre aux personnes de se reconstruire.

L’octroi des 40 000 euros par la Fondation PERIAL permettra de financer l’équipement de la pension, composée de 20 logements de type « pension de famille », de 3 logements pour jeune et d’espaces de vie en commun.

« La naissance de la Fondation PERIAL est dans la continuité des valeurs que ce groupe transmet et du soutien qu’il nous apporte depuis quelques années. Les équipes de PERIAL nous ont accompagnées de façon remarquable pour construire ou rénover plusieurs dizaines de logements phares pour le mouvement Habitat et Humanisme : la Maison Saint-Charles (Paris 15e), les Hypoquets (Courbevoie) et Talence (Gironde). Ce partenariat est très dynamisant pour nos équipes et par voie de conséquence, pour les 10 000 familles en difficulté que nous accompagnons chaque année, dans 87 départements de France », détaille Alix Guibert, vice-présidente d’Habitat et Humanisme.

Lutter contre la précarité sociale sur le champ du logement et de l’urbanisme

Au travers de la création de sa Fondation, le groupe PERIAL, spécialisé dans la distribution de SCPI, souhaite transformer sa forte envie d’agir pour le bien collectif en actions coordonnées, concrètes et favorisant l’intérêt général. La création de sa Fondation s’inscrit dans le prolongement de la raison d’Être du Groupe : « Être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsables, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable ».

Elle a pour objet de soutenir tout projet et action visant à contribuer à la lutte contre la précarité sociale et les inégalités sur le champ du logement, de l’habitat et de l’urbanisme en général. La Fondation PERIAL vise ainsi le développement et le renforcement du lien social et de la cohésion des territoires où le groupe opère. La jeune institution fonde son action sur trois axes : le logement, l’emploi et l’éducation/formation. Elle financera dans un premier temps des projets portés par d’autres associations et d’autres fondations.

Une envie collective de donner du sens à des actions quotidiennes

Les collaborateurs du groupe pourront également bientôt partager leurs compétences et donner du temps pour soutenir les porteurs de projets sélectionnés, dans le cadre de la mise en place d’un mécénat de compétence.

« La création de la Fondation PERIAL répond d’abord à une forte envie collective d’agir au sein de Groupe PERIAL, de donner du sens à nos actions quotidiennes, d’avoir un impact positif. Au-delà du budget alloué à la fondation qui s’élève à 40 000 euros par an au minimum pour financer les projets que nous identifierons, nous souhaitons également pouvoir donner l’opportunité à nos collaborateurs de partager leurs compétences et leurs temps. En 2023, la mise en place du Mécénat de Compétence au sein du Groupe PERIAL sera un élément fort et fédérateur pour nos équipes. Nous espérons ainsi amplifier l’impact de la Fondation PERIAL et passer collectivement un nouveau cap au niveau de notre action philanthropique ! », précise Éric Cosserat, Président du Groupe PERIAL et du Comité Exécutif de la Fondation PERIAL.