Immobilier : Guy Hoquet lance un dispositif pour booster le chiffre d’affaires de ses agences

Guy Hoquet lance un dispositif pour booster le développement et la performances des agences du réseau avec la formation illimitée et le recrutement à volonté. Objectif : générer +26% de chiffre d’affaires pour ses franchisés.

À l’occasion de la 42e édition du salon Franchise Expo Paris du 16 au 18 mars 2024, l’enseigne Guy Hoquet l’Immobilier, qui fête cette année ses 30 ans, réaffirme son ambition pour accompagner ses partenaires-franchisés.

L’enseigne lance un dispositif pour booster le développement et la performance des agences du réseau avec la formation illimitée et le recrutement à volonté. Un modèle qui permet aux collaborateurs du réseau de générer en moyenne 26% de chiffre d’affaires additionnel. Explications.

A seule franchise qui propose la formation illimitée en présentiel et en distanciel

C’est un choix stratégique opéré depuis plus de 3 ans : Guy Hoquet l’Immobilier a intégré la formation des collaborateurs et des franchisés dans le modèle économique de la franchise. Concrètement, cela signifie que les franchisés et leurs équipes bénéficient d’une offre de formation à consommer sans modération, que ce soit en présentiel ou en distanciel, sans coût additionnel. C’est le seul réseau de franchise qui propose ce modèle.

“La formation, c’est la clé pour que le métier d’agent immobilier soit un ascenseur social stable et pérenne. Les résultats parlent d’eux-mêmes : le turn-over a été divisé par deux en trois ans sur l’ensemble du réseau, et les collaborateurs formés génèrent 26% de chiffre d’affaires additionnel, par rapport à ceux qui ne consomment pas la formation. Ce sont des personnes qui vivent de leur métier et qui restent fidèles à leur agence, pour laquelle ils performent. Cela fait converger l’intérêt des collaborateurs, des franchisés et du franchiseur”, déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Dans cette optique, le franchiseur construit des plans de formation régionaux en fonction des besoins des franchisés, au plus près des équipes, et met à leur disposition une plateforme d’e-learning propriétaire. Cette plateforme a été conçue pour être au plus près du terrain et donc des besoins des équipes, avec des modules courts, faciles à appréhender et accessibles à tout moment.

« Le principal chantier de la plateforme a consisté à segmenter toute la formation par geste, c’est-à-dire par interaction spécifique avec les clients, qu’ils soient propriétaires, vendeurs, acquéreurs, ou locataires. Chaque module dure entre 2 et 5 minutes et est conçu pour être mobile first, permettant un apprentissage flexible et efficace. Notre objectif avec cette nouvelle façon de former, c’est de rapprocher l’apprentissage du geste pour acquérir la compétence”, précise Stéphane Fritz.

À lire aussi Immobilier : Century 21 France remporte de le trophée le prix du leader mondial du développement en 2023

Un nouveau dispositif pour accompagner les franchisés dans le recrutement de leurs équipes

À l’occasion du salon Franchise Expo Paris, Guy Hoquet l’Immobilier dévoile aussi sa nouvelle offre d’accompagnement pour aider les franchisés à recruter des collaborateurs et collaboratrices en nombre, et correspondant au mieux à leurs besoins en développement.

La stratégie de la marque consiste d’abord à renforcer sa présence sur les principales plateformes de jobboards (exemple : Indeed, Hellowork), en permettant aux partenaires[1]franchisés de diffuser, par exemple, leurs annonces en illimité pour faciliter le sourcing des candidats. Ensuite, elle facilite aussi le processus pour les franchisés, grâce des annonces prérédigées et optimisées pour attirer les meilleurs talents. Enfin, Guy Hoquet l’Immobilier met à disposition des candidats et des franchisés une plateforme de testing des compétences et des personnalités qui aide les candidats à déterminer quel métier de l’immobilier leur correspond le mieux, et inversement : elle aide les dirigeants d’agences à identifier les compétences-clés des candidats.

« Notre dispositif d’accompagnement au recrutement optimise l’adéquation entre les besoins des agences et les profils des candidats. Cela permet ainsi d’intégrer des collaborateurs et collaboratrices qui ont toutes les chances de se plaire dans leur métier et dans leur agence », ajoute Stéphane Fritz.

À lire aussi Immobilier et entrepreneuriat : Prelys Courtage lance une offre pour franchiseurs et futurs franchisés

30 ans de savoir-faire au service de 520 agences 2024

C’est aussi l’année des 30 ans au réseau Guy Hoquet l’Immobilier ! Un événement que le réseau mettra à l’honneur tout au long de l’année, auprès de ses clients comme de ses équipes. Depuis sa création en 1994, Guy Hoquet l’Immobilier s’est distingué par son approche innovante et son engagement envers la qualité de service, devenant ainsi un acteur majeur du marché immobilier français.