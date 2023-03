Pour Stéphane Fritz, président du réseau d’agences immobilières Guy Hoquet, le collectif passe avant toute chose. Ici, pas question de distinguer les individus : l’équipe avance en confiance et en s’appuyant sur les atouts de chacun et chacune. Décryptage d’un management hors du commun, pour servir un projet d’entreprise ambitieux : élever l’immobilier dans la société.

Un management inclusif par nature

La responsabilité première d’un dirigeant consiste à donner les moyens à son entreprise de performer sur son marché, en faisant appel aux femmes et aux hommes les plus affutés pour mener à bien son projet. C’est la vision de Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier, pour qui tout est affaire d’engagement, de confiance et d’esprit d’équipe.

« Lorsqu’on fixe son exigence managériale sur l’engagement, la confiance, l’énergie et la compétence des personnes, la question du genre ou de tout autre élément distinctif ne se pose jamais. Je suis convaincu que c’est la force du collectif qui construit l’entreprise et ses performances. Et un collectif, c’est pluriel par définition, donc naturellement mixte et inclusif. », explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Un comité de direction majoritairement féminin à l’image du réseau

Un réseau de franchise, c’est le mariage entre le franchiseur et les franchisés, ainsi que leurs collaborateurs. Lorsque 54% des effectifs des 550 agences sont constitués de femmes, il apparait naturel que le comité de direction de Guy Hoquet l’Immobilier soit aligné.

Le Comité de Direction compte 6 femmes et 4 hommes, réunis autour de Stéphane Fritz, président du réseau de franchise (de bas en haut sur la photo d’illustration de cet article) : Séverine Amate, porte-parole de Guy Hoquet; Samir Nadjaï, directeur du développement; Nathalie Levy, directrice juridique; Laurent Otero, directeur général opérationnel; Alice Nicolas, directrice marketing & communication; Charlotte Vuillaume, directrice de la formation; Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet; Julie Colas, directrice administrative & financière; Christian Guyon de Chemilly, directeur des services informatiques; Nathalie Kyriazis, directrice de la production; Stéphane Herviault, directeur de la performance commerciale.

« Je me souviens qu’il y a 2 ans, à mon arrivée chez Guy Hoquet, j’ai tout de suite ressenti l’audace de l’équipe dirigeante. J’ai aussi constaté rapidement l’engagement de toutes et tous, mais surtout la bonne humeur, l’entraide et la bienveillance. L’esprit managérial chez GH ne ressemble à aucun autre : être promue directrice à mon retour de congés maternité en est d’ailleurs une autre illustration ! », ajoute Alice Nicolas, directrice marketing et communication.

Toutes et tous engagés pour élever l’immobilier dans la société

Le projet d’entreprise de Guy Hoquet l’Immobilier, baptisé « GHénérations » et qui a pour ambition d’élever l’immobilier dans la société, repose sur 3 piliers essentiels : la formation, l’expérience client et collaborateur et l’innovation.

Parce qu’une société grandit d’abord par la formation de ses hommes et ses femmes, Guy Hoquet est le 1er et le seul réseau de franchise immobilière à proposer la formation gratuite et illimitée pour les franchisés et leurs collaborateurs.

C’est aussi dans cet esprit que Guy Hoquet a créé en 2022 un CFA dédié aux métiers de l’immobilier, qui peut accueillir jusqu’à 150 élèves à Paris, Bordeaux et Lyon.

« La formation est primordiale pour la réussite et l’épanouissement des équipes. C’est une chance de pouvoir évoluer dans une entreprise comme Guy Hoquet, dont le management est mobilisé sur ces sujets et visionnaire », précise Charlotte Vuillaume, directrice de la formation.