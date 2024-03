Immobilier Paris 11ème : La rue de Charonne se prépare à accueuillir le futur temple du son

Les équipes franciliennes de Legendre Construction ont débuté fin 2023 les travaux de l’opération de réhabilitation du projet baptisé « MurMure ». Situé dans le 11e arrondissement parisien, ce projet, porté par Batipart Immo Europe, entouré de ses partenaires, a été repensé par le cabinet d’architecture &Givry. Cet ancien poste transformateur EDF connaîtra prochainement une deuxième vie… en musique. En effet, MurMure abritera dans un même lieu l’intégralité des infrastructures permettant la création de tout projet musical et audiovisuel. Cette réhabilitation d’envergure, de plus de 9 000 m² de surface de plancher, sera finalisée en 2025.

MurMure redonne vie au passé en créant l’avenir de la musique

Au 69 boulevard de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris, un bâtiment nommé « Poste Nation» vieux de près de 100 ans s’apprête à accueillir le plus grand espace dédié aux professionnels du son et de l’image.



Le projet MurMure a été désigné lauréat dans le cadre du concours « Réinventer Paris 2 » pour faire renaître ce bâtiment industriel, propriété de la Ville de Paris. Cette initiative, baptisée « Les dessous de Paris », a été lancée en mai 2017 pour explorer le potentiel des sous-sols parisiens.



À travers cette restructuration, Batipart souhaite donc revaloriser un patrimoine historique en proposant un véritable lieu de convergence pour les mélomanes, offrant des espaces dédiés à la création musicale et audiovisuelle. Ces travaux ont été confiés aux équipes de Legendre Construction.



MurMure abritera ainsi sur 9 000 m² de surface de plancher :

Des studios d’enregistrements et de répétition dans les sous-sols, avec notamment un grand studio A d’environ 400 m² sous 7 m de hauteur permettant d’accueillir les musiciens et les orchestres du monde entier.

Un bar/restaurant, des commerces et artisans liés au monde de la musique, au rez-de-chaussée.

Des bureaux et espaces de coworking aménagés pour pouvoir accueillir tous les métiers qui gravitent autour de la production sonore et artistique (labels, agences d’événementiel, écoles, radios, juristes en propriété intellectuelle, créateurs de contenus/podcasts, …).

Un jardin des silences de 300 m² qui disposera de nombreux espaces végétalisés et qui offrira également une vue imprenable sur les toits parisien

Une renaissance sonore pour un édifice datant de près d’un siècle

D’un ancien poste de transformation électrique à un pôle dédié aux métiers de la musique, il n’y a qu’une note…



Le bâtiment construit en béton armé incarne l’architecture industrielle des années 1930. En plus d’être doté de grandes baies et d’un porche monumental, il est traversé par une immense nef centrale de 25 mètres de haut permettant de remplir l’espace d’une lumière naturelle.



Le dessin architectural prévoit de conserver toute l’identité patrimoniale du bâtiment : la majorité de la structure existante sera ainsi conservée, tandis que les éléments patrimoniaux seront pour la plupart préservés au sein du bâtiment, tels que les éléments de serrurerie ou la verrière en acier. À l’intérieur, l’espace monumental autour de la nef centrale sera prolongé jusqu’aux sous-sols. Les équipes du Groupe Legendre vont ainsi créer deux niveaux de sous- sols. Chacun des espaces créés en sous-sol offriront une isolation acoustique irréprochable et une acoustique variable pour s’adapter à toutes les formations musicales.



Outre la préservation et la mise en valeur du patrimoine, le chantier de MurMure se fera dans le respect de l’environnement et des hommes. En effet, l’immeuble a été conçu pour minimiser les consommations énergétiques. Des études poussées ont été menées pour maximiser les apports de lumière naturelle et favoriser la ventilation naturelle du bâtiment. Le traitement végétal de la toiture permettra de minimiser les apports de chaleur. L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture permettra l’autoproduction d’énergie. MurMure vise la certification NF HQE (Haute Qualité Environnementale – niveau Excellent), le label BREEAM Excellent, et l’homologation Effinergie Rénovation, démontrant son engagement envers des pratiques de construction durables.



Les travaux ont débuté à l’automne 2023 et devraient être achevés en 2025. Près de 140 compagnons travailleront sur le site pendant le pic d’activité, permettant ainsi de respecter le calendrier ambitieux du projet.



« L’opération MurMure représente notre engagement envers la préservation du patrimoine tout en créant des espaces de vie modernes et fonctionnels. C’est un projet qui célèbre l’histoire de Paris tout en donnant naissance à un avenir dynamique et durable. Nous sommes très fiers de réaliser ces travaux de réhabilitation permettant de redonner les lettres de noblesse à ce bâtiment historique de la capitale », déclare Alain Girard, Directeur Général du Groupe Legendre.