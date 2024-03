L’émotion était palpable ce jeudi 20 mars à la Fondation de France lors de la cérémonie de remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Isabelle Larochette, agent immobilier, présidente de la fondation I Loge You, des mains de Christophe Robert. Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, n’a pas manqué de souligner « la ferveur de l’engagement et la détermination d’Isabelle Larochette : deux forces qui n’ont cessé de ponctuer son parcours pour le mieux logement. Un combat plus que jamais d’actualité ».

« Recevoir cette distinction au nom du Ministère du Logement par Christophe Robert revêt pour moi un caractère particulièrement symbolique. La Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France incarnent à mes yeux l’école de la solidarité, de l’exemplarité et de la philanthropie« , déclare Isabelle Larochette visiblement émue.

Et de poursuivre : « Je pense à ma petite maman qui aurait si fière de cette médaille et qui aurait aimé peaufiner ce discours avec moi. À travers son engagement au service de sa commune et de sa région, elle m’a transmis sa conviction de faire les choses et de soutenir les personnes les plus en difficulté. Comme elle, je suis une femme d’action et non de discours. Dire, c’est bien mais faire et rassembler, c’est mieux. »

L’humain, toujours l’humain

Depuis sa création il y a 11 ans, la fondation I Loge You a soutenu une quarantaine d’associations et plus de 500 foyers précaires qui ont pu bénéficier d’une amélioration de leur habitat grâce aux actions et projets de mieux logement. Isabelle Larochette, agent immobilier depuis 27 ans, est reconnue pour son professionnalisme et ses idées novatrices.

Elle débute sa carrière dans une étude notariale à Bourges, où elle approfondit le droit de la famille. Piquée par le virus de l’immobilier, elle crée son agence à Paris, rue des Abbesses (18e). En 2015, elle lance réseau digital de consultants indépendants dédié à l’immobilier de charme : De la cour au jardin. Un réseau qu’elle anime et basé sur les valeurs d’art de vivre et d’esthétisme qui lui tiennent à cœur, tout en s’appuyant sur l’humain et les parcours de vie qui ont toujours été au centre de ses propriétés. « L’humain toujours l’humain au coeur de son parcours », souligne également Christophe Robert.

Son engagement pour le mieux logement, Isabelle Larochette le tient indirectement d’Augustin Legrand et de son appel à l’action pour les SDF en 2008. « C’est sur le Canal Saint Martin que tout a démarré lorsque j’ai pris une claque en rencontrant les personnes regroupées sous les tentes par l’association « les Enfants de Don Quichotte : c’était des gens issus de milieux différents, des jeunes, des quadras, des personnes âgées que les épreuves de la vie avait malmenées« , se souvient-elle.

Bientôt une Journée Nationale Solidarité Logement

La colère et l’injustice l’ont incitée à vouloir agir. D’abord en créant l’association « Agence Solidarité Logement », association d’agences immobilières ayant fait le choix de verser 1% de leur CA annuel pour lutter contre le mal-logement. L’intégralité des sommes récoltées sont reversées à la Fondation Abbé Pierre.

« C’est là où Isabelle a quelque chose de singulier et de méritant car il faut avoir le courage de rencontrer les gens en difficulté, de les écouter, de rentrer dans leur histoire … , explique Christophe Robert. Et tout le monde ne s’engage pas pour autant comme Isabelle l’a fait. »

Pour intensifier son action, elle crée en 2013 la Fondation I Loge You sous lʼégide de la Fondation de France. L’initiative vise à récolter des fonds auprès des professionnels de l’Immobilier, de la Construction et de l’Habitat au profit d’associations qui œuvrent de façon concrète pour financer des projets de mieux-logement en France

Ne rien lâcher, c’est le maître mot d’Isabelle Larochette. Pour clôturer la cérémonie elle formule le souhait de qu’une date fixe soit attribuée chaque année à la Journée Nationale Solidarité Logement. Un combat plus que jamais d’actualité