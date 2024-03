Pros de l’Immo : SeLoger lance Mon Livret Data, des données essentielles sur chaque marché local

Fruit du travail de recherche et d’analyse du marché immobilier de son équipe data-science, SeLoger lance Mon Livret Data. Accessible gratuitement et destiné à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, ce nouveau guide offre en un coup d’oeil une vision complète et actualisée de chaque marché local. Sur simple demande, tous les professionnels de l’immobilier bénéficient ainsi d’une nouvelle grille de lecture pour analyser les dynamiques de leur marché.

Mon Livret Data : l’allié pour comprendre et anticiper les évolutions du marché immobilier

Avec Mon Livret Data, SeLoger met à disposition de tous les professionnels de l’immobilier ses indicateurs, véritables clés de lecture des tendances de marché : évolution des prix immobiliers, des délais de vente, calcul du pouvoir d’achat des ménages sur leur marché. Grâce à ces données approfondies et actualisées trimestriellement, les agents immobiliers peuvent anticiper les évolutions du marché pour ajuster leur stratégie commerciale en conséquence.

L’expertise Data au service des professionnels de l’immobilier

Grâce à l’analyse de l’offre de logements en vente, de la demande et des prix de transaction, l’équipe data-science de SeLoger, qui compte – entre autres profils – 40 data scientists et data engineers a pour mission de construire des grilles de lecture objectives de l’évolution du marché immobilier. L’équipe développe également des solutions innovantes pour éclairer les décisions de tous les acteurs du marché immobilier français.

« Le Livret Data SeLoger est un compagnon pratique et précieux, accessible à tous les professionnels de l’immobilier, offrant une analyse approfondie et actualisée du marché au niveau national et local. Avec ce guide gratuit, SeLoger met à la disposition des professionnels son expertise data et participe à apporter plus de transparence sur le marché”, explique Thomas Lefebvre, Vice-Président Data de SeLoger.