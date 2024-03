Crédit immobilier : Les emprunteurs ont gagné jusqu’à 9 m² sur les 6 derniers mois

Pretto, spécialiste du courtage en crédit immobilier 100% digital, publie les résultats de son étude sur la capacité d’emprunt des particuliers, 6 mois après sa première édition. Illustration concrète d’un marché immobilier qui se détend, sur lequel les emprunteurs ont ainsi gagné 3,65 m² en moyenne sur les 20 villes étudiées.

En 2023, une capacité d’emprunt en chute libre

En octobre dernier, Pretto publiait les résultats de son étude permettant de mieux se rendre compte de l’impact de la hausse des taux sur la capacité d’emprunt des Français. La flambée des taux s’était concrétisée par une perte significative de capacité d’achat, et ce dans toutes les villes de France.

Six mois plus tard, dans un contexte de baisse des taux et d’une réouverture des banques qui prêtent de nouveau beaucoup plus facilement, les signaux positifs se matérialisent concrètement sur le terrain.

Source : Pretto (estimations faites avec un revenu net mensuel de 3 000 € et un crédit sur 25 ans (hors assurance), selon les taux moyens en vigueur en mars 2024), Meilleurs Agents (prix au m2 en mars 2024)

En 2024, le budget repart à la hausse

Exception faite du Havre où les prix de l’immobilier ont continué de grimper ces derniers mois et où la capacité d’emprunt diminue de fait, dans toutes les autres villes listées, le pouvoir d’achat des acheteurs augmente.

Ainsi, à Strasbourg, Marseille, Toulouse ou encore Reims, les emprunteurs peuvent acquérir 5 mètres carrés de plus avec le même salaire. Parmi les municipalités où le pouvoir d’achat augmente le plus, Nantes (+6 m²), Dijon (+7 m²) ou encore Nîmes (+9 m²). Saint-Étienne conserve la première place de notre classement en termes de pouvoir d’achat : avec un salaire net mensuel de 3 000 euros, il est possible de s’acheter 147 m². C’est 9 de plus qu’il y a 6 mois.

Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent y acheter un bien. Et avec la baisse des taux qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, on peut prévoir que le budget des Français continue de grimper.

Bien sûr, pour bien mesurer cette embellie, il faut prendre un peu de recul. Et il faudra encore du temps avant que la capacité des Français retrouve le niveau d’avant 2022. Même en se rapprochant de 3,5 % sur 25 ans, les prêts demeurent plus coûteux qu’auparavant.

Les leviers supplémentaires pour améliorer la capacité d’achat

Pretto recommande également aux emprunteurs de s’appuyer sur d’autres leviers existants pour améliorer leur capacité d’achat en jouant par exemple sur les prêts aidés, notamment le prêt à taux zéro, qui allège le coût du crédit. Mais aussi la négociation du prix d’achat, particulièrement de mise actuellement.

Dans un marché immobilier qui peine à redémarrer et où les transactions sont au ralenti, il y a de bonnes affaires à dénicher, surtout quand on sait qu’un vendeur sur deux ou presque (40 %) se dit prêt à négocier son prix à la baisse pour vendre plus vite.