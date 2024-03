Immobilier Nantes : Une 1ère année réussie pour Spliit, le spécialiste de recherche de bureaux

Spliit, l’agence immobilière 2.0 dédiée à la recherche de bureaux fête ses 1 an à Nantes, ville qui attire de plus en plus d’entrepreneurs. Pari réussi !

Depuis 2019, Spliit fait bouger les lignes de l’immobilier professionnel parisien et accompagne ses clients start-up et PME dans leurs recherches de bureaux. Forts de quatre années de succès dans la capitale, ils ont décidé en 2023 de s’exporter à Nantes. Traditionnellement industrielle, la ville a connu une métamorphose significative ces dernières années, avec la multiplication des projets d’éco-quartiers. Cette évolution témoigne d’une transformation dans la ville, où les valeurs de culture et d’innovation se rapprochent de celles soutenues par Spliit. C’est dans cette dynamique et pour répondre à une demande croissante de sa clientèle, que Spliit a établi une nouvelle agence à Nantes, sous la direction de Brice Marin, spécialiste de l’immobilier nantais depuis plus de cinq ans.

« Nos clients parisiens nous ont très vite demandé de les accompagner en régions, et notre maillage de partenaires locaux nous le permet. Mais nous voulons faire mieux, et nous positionner au plus proche des besoins de nos clients, commente Matthieu Lalou, cofondateur de Spliit. Nous avons de grandes exigences car nos clients ont des attentes importantes. Cela implique notamment que l’équipe en place soit nantaise, afin de proposer une connaissance intime du terrain aux entreprises que nous accompagnons » ajoute Brice Marin.

Nantes, premier taux de croissance de l’emploi numérique

Nantes est devenue ces dernières années un lieu stratégique qui attire de plus en plus d’entrepreneurs. Dans le secteur numérique, la ville connaît la première croissance de l’emploi en France, avec plus de 1000 emplois créés chaque année.

« Les entreprises adorent Nantes, et la ville le leur rend bien. Les prix sont extrêmement compétitifs (200 euros / m² en moyenne contre 700 à Paris), la vie est plus douce que dans la capitale, et les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à venir y installer leurs équipes », ajoute Loïc Harang, cofondateur et Directeur Général, basé également à Nantes.

Depuis le Covid, l’attractivité des régions en général, et de l’Ouest en particulier, s’est accélérée puisque des managers ont souhaité s’installer en-dehors de Paris, emmenant leurs équipes avec eux. Nantes fait partie des premières villes de France pour sa qualité de vie, et la cité propose en plus un bassin Tech très dynamique, avec de nombreuses entreprises, mais également beaucoup d’écoles d’ingénieurs et de développeurs.

Un bassin d’opportunités pour des développements futurs

Après un an d’aventure, Spliit est maintenant très bien implanté à Nantes et désire renforcer son équipe en recrutant de nouveaux talents expérimentés nantais. L’entreprise entend en effet poursuivre son développement, notamment en nouant des partenariats stratégiques avec de grands acteurs de l’immobilier de la ville et les acteurs innovants spécialistes du bureaux opérés tels que BOPE et ICILundi dont les projets immobiliers fleurissent.

Spliit aspire à étendre davantage ses activités régionales afin d’être plus proche de sa clientèle et répondre encore mieux à leurs besoins. Le développement dans des villes telles que Lille est également envisagé. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’explorer de nouvelles régions et nous nous déploierons dès que nous aurons constitué une équipe locale capable de fournir une expertise de premier plan », déclare Matthieu Lalou.

Source : Spliit