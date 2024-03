Immobilier Paris : L’appartement de Karl Lagerfeld vendu aux enchères notariales 10 M€

Situé au 17, quai Voltaire, au cœur du quartier Saint-Thomas d’Aquin, l’appartement et atelier de 260,21 m², héritage de Karl Lagerfeld, a été vendu pour 10 millions d’euros, à l’occasion d’une vente aux enchères à la bougie.

La vente aux enchères réalisée par par Paris Notaires Services de l’appartement et atelier de travail de Karl Lagerfeld, de 260,21 m², a eu lieu ce mardi 26 mars à 10h à la Chambre de Commerce et d’Industrie (Paris 2e).

Situé au 17, quai Voltaire, au cœur du quartier Saint-Thomas d’Aquin, ce bien unique représentant une opportunité rare d’acquérir une partie de l’histoire de la mode et de la culture et du patrimoine culturel français, a été vendu pour 10 millions d’euros, à l’occasion d’une vente aux enchères à la bougie.

Mise à prix de l’appartement et atelier de travail de Karl Lagerfeld : 5 300 000 €

Pour participer à la vente, une consignation de 1 060 000 euros, soit 20% du montant de la mise à prix établie à 5 300 000 euros, était demandée aux potentiels acquéreurs pour enchérir.

Dans ce mode de vente, si aucune enchère n’intervient pendant la durée de combustion de deux bougies successives, prenant généralement entre 15 et 30 secondes, l’adjudication est prononcée au dernier et meilleur offrant.

Pour Maître Thomas Jousselin, notaire associé de l’étude ALTHEMIS : « Ce bien est hors normes tant par sa localisation et sa taille que par la personnalité mondialement connue qui y vivait. Parce qu’il s’agit avant tout d’un bien d’exception, la vente s’est faite aux enchères notariales pour valoriser au mieux la valeur du bien, être la vitrine d’une clientèle nationale et internationale, favoriser transparence et équité car tous les acquéreurs potentiels sont présents au même moment pour enchérir. »

Un style avant-gardiste caractérisé par des lignes dépouillées

Ce bien immobilier, autrefois utilisé, entre autres, comme atelier de création par le légendaire Karl Lagerfeld, offrait un lieu propice à son inventivité. Situé au troisième étage, l’appartement se distingue par son salon monumental offrant une vue imprenable sur la Seine, ses linéaires de bibliothèque imposants et son ambiance à la fois luxueuse et design.

Avec un style avant-gardiste caractérisé par des lignes dépouillées, une grande bibliothèque et des panneaux de verre sablé, cet espace incarne l’esthétique visionnaire de Lagerfeld. Outre son salon spectaculaire, l’appartement comprend un espace nuit sur cour, un dressing, une cuisine équipée, une salle d’eau et une salle de bains.