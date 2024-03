Location : 4 conseils pour présenter un dossier sans faille !

Dans un marché où les annonces de location sont rares et la concurrence entre candidats est féroce, une seule règle s’applique : présenter un dossier sans faille !

Crise oblige, la tension locative ne fait que s’accentuer à travers le territoire : face à la difficulté d’accéder à la propriété, nombreuses sont les personnes contraintes de privilégier la location. Avec un cycle immobilier qui ne s’opère plus, 42% des français sont à la recherche d’un bien en location depuis plus d’un an d’après une étude menée par Orpi.

Plus que jamais, l’élaboration de son dossier de location est clé. Orpi partage des conseils pratiques pour aider les locataires à maximiser leurs chances d’obtenir la location de leur rêve.

Fournir un dossier complet

Souvent pris par l’urgence, nombreux sont les candidats locataires qui envoient des dossiers incomplets au risque de se faire écarter du processus de sélection. Pour maximiser les chances, mieux vaut donc attendre d’être en possession de l’ensemble des documents, prouvant le sérieux de la candidature.

Les pièces demandées :

Une pièce d’identité.

Un justificatif de la situation professionnelle et des revenus : contrat de travail et les

3 derniers bulletins de salaire ou les deux derniers bilans en cas de statut d’entrepreneur.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Selon le profil du candidat locataire, cette base de document devra être complétée par des pièces supplémentaires : une preuve de scolarisation pour un étudiant ; l’extrait K bis et le certificat d’identification à l’INSEE pour un auto-entrepreneur…

Attention : face à l’explosion des demandes de location, certains propriétaires demandent des pièces complémentaires pourtant interdites par la Loi : documents bancaires, carte vitale; extrait de son casier judiciaire ; contrat de mariage ; mandat cash ou chèque…

À lire aussi Immobilier : Une baisse fulgurante des appartements à louer notamment à Paris

Rassurer avec un garant solide

Pour appuyer un dossier de location, la présence d’un garant est préférable : si aucun montant n’est prédéfini par la loi, les propriétaires requièrent en général des revenus équivalents à 3 fois le montant du loyer. Dans ce cadre, le garant devra fournir les mêmes pièces justificatives que le locataire.

Pour un locataire qui ne disposerait pas de garant, des alternatives sont envisageables :

La caution bancaire : versement sur un compte dédié d’une somme équivalente à plusieurs mois de loyer. Ce montant sera débloqué par la banque en cas d’impayés.

La caution visale d’Action Logement : Totalement gratuite pour le locataire et le propriétaire, l’aide est disponible pour les jeunes de moins de 30 ans entrant dans un nouvel emploi, en mobilité professionnelle ou ayant un revenu inférieur à 1500€ par mois.

La caution en ligne : Certaines entreprises permettent de se substituer à un garant et délivrent des certificats de caution.

Attention : lorsqu’un propriétaire souscrit une assurance loyers impayés, la loi dispose que celui-ci ne peut pas demander un garant supplémentaire, sauf si le locataire est apprenti ou étudiant.

À lire aussi Jeux Olympiques : Louer son logement, oui mais en étant bien assuré

Soigner la première impression

Pour rassurer son futur propriétaire, il est important de se démarquer par sa présentation : il est parfois utile de personnaliser le message de prise de contact en présentant très brièvement son profil et le cadre de la recherche. Une petite attention qui montre à son interlocuteur que le candidat a bien lu correctement l’annonce et est motivé par le bien. Si les dossiers sont de nos jours communément demandés en format papier à l’issue des visites, il est fortement conseillé de préparer une version numérique pour plus de rapidité.

Pour multiplier ses chances, il est également possible de se rendre directement dans les agences à proximité, dossier en main : si celles-ci n’ont pas de bien à proposer à la location actuellement, elles pourront éventuellement privilégier les dossiers déposés lors des prochaines annonces.

Un mot d’ordre : la réactivité

Dans un marché où les annonces de location sont rares, la réactivité est cruciale. Afin de ne rater aucune annonce, une veille régulière est indispensable. En effet, très souvent le premier arrivé est le premier servi ! Pour multiplier les chances d’obtenir un logement rapidement, la réactivité est le maître mot durant chaque étape de la recherche, de la première proposition de visite à l’envoi du dossier ou à la signature du bail.

À savoir : Avant de signer le bail, attention à ne pas oublier de souscrire à un contrat d’assurance habitation, sans quoi le propriétaire pourrait décider de ne pas remettre les clés au locataire.