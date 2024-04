Urbanisme : Les préoccupations de sécurité façonnent-elles le futur des villes ?

Sécurité et urbanisme … Selon la dernière enquête d’Immonot, ces deux éléments deviennent indissociables. En effet, les préoccupations de sécurité façonnent le futur des villes et les choix immobiliers.

La dernière enquête réalisée par Immonot, le portail immobilier des notaires, dévoile la façon dont les considérations de sécurité redéfinissent l’urbanisme et influent sur les décisions immobilières.

Rassemblant les perspectives de 1933 personnes, équitablement réparties entre hommes et femmes, cette analyse révèle les attentes cruciales et les appréhensions liées à la sécurité qui façonnent les espaces de vie actuels et futurs.

Une diversité environnementale marquée

Les résultats mettent en évidence une répartition des habitants reflétant la diversité des expériences et des préférences des répondants : 37% résident en milieu urbain, soulignant la dynamique et l’effervescence des villes, 22% en périphérie ou banlieue, zones de transition combinant accessibilité et quiétude, et 40% en milieu rural, témoignant d’une quête de tranquillité et d’espace. Cette diversité illustre la complexité des besoins en sécurité à travers différents contextes de vie.

À lire aussi Face à la pénurie de logements, Rennes étudie la surélévation des immeubles

La sécurité : un enjeu de premier plan

La sécurité émerge comme un enjeu prépondérant, avec une note moyenne de 7,33/10 concernant le sentiment de sécurité dans les quartiers des sondés. Cette moyenne, bien que positive, cache des disparités et soulève une exigence de vigilance.

Les inquiétudes dominantes vers la criminalité (21%), la sécurité routière (15%), la sécurité des biens (35%), et la sécurité environnementale (26%), dépeignent un panorama de préoccupations variés, reflétant une exigence accrue pour des lieux de vie sûrs et protégés.

Les facteurs de sécurité et d’insécurité : un contraste révélateur

L’analyse des contributions au sentiment de sécurité versus les sources d’insécurité offre des pistes d’actions concrètes. D’un côté, l’éclairage public et le voisinage sont valorisés pour leur rôle positif, mettant en lumière l’importance de l’interaction sociale et d’une visibilité nocturne adéquate pour un cadre de vie sécurisé. De l’autre, la criminalité et la dégradation urbaine figurent parmi les sources d’insécurité, soulignant des domaines critiques nécessitant une attention particulière de la part des décideurs.

Le renoncement immobilier : un signal d’alarme

L’impact significatif des préoccupations sécuritaires sur les choix immobiliers est mis en lumière, avec plus de la moitié des sondés (51%) ayant déjà renoncé à un investissement immobilier pour ces raisons. Ce chiffre alarmant souligne l’importance cruciale de considérer la sécurité comme un facteur central dans les offres immobilières, pressant les professionnels du secteur à intégrer ces considérations dans leurs critères de mise en marché.

Technologie de sécurité et vie privée : un équilibre à trouver

La moyenne de 7,05/10 attribuée à l’importance des technologies de sécurité dans les quartiers ou domiciles, indique un intérêt marqué pour les dispositifs de surveillance modernes. Toutefois, les préoccupations liées à la vie privée, exprimées par une majorité de répondants, rappellent la nécessité de mettre en place ces technologies avec discernement, en veillant à un équilibre entre sécurité et respect des libertés individuelles.

Urbanisme et sécurité : des pistes d’action

Les éléments de design urbain jugés essentiels pour augmenter la sécurité dans les espaces publics – notamment l’éclairage public amélioré et les voies piétonnes sécurisées – mettent en avant des axes prioritaires pour les futurs projets d’aménagement. Ces données suggèrent une reconfiguration des espaces urbains centrée sur la sécurité et l’accessibilité, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie pour tous.

Vers une préférence rurale ?

La préférence marquée pour un cadre rural, choisi par 74% des répondants comme étant perçu comme naturellement plus sûr, contraste avec les 26% en faveur d’un milieu urbain dense mais sécurisé. Néanmoins, elle interpelle également sur la capacité des zones urbaines à se réinventer pour offrir des conditions de vie rassurantes et attractives.

Cette enquête souligne une exigence croissante pour des environnements de vie sécurisés, un facteur désormais incontournable dans les décisions immobilières. Elle invite des acteurs de l’immobilier, les urbanistes, et les autorités, à collaborer pour répondre aux attentes sécuritaires des Français, afin de concevoir des villes et des quartiers où sécurité et qualité de vie vont de pair.

Ces résultats sont une pierre angulaire pour comprendre et anticiper les besoins futurs en matière de sécurité et d’urbanisme. L’enquête reflète non seulement les préoccupations actuelles, mais ouvre également la voie à des stratégies d’aménagement urbain, où sécurité et qualité de vie sont indissociables.

Source : Immonot