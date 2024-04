Energie : 5 bonnes pratiques pour faire des économies à la maison 

Alors que les prix de l’électricité ont de nouveau augmenté depuis le 1er février 2024, de l’ordre de 9,8% sur les heures pleines et creuses, et de 8,6% sur les tarifs de base, les ménages Français sont à la recherche d’astuces pour réduire leur consommation d’énergie au quotidien et ainsi faire des économies.

Préservation du Patrimoine, spécialiste de la rénovation énergétique, révèle les astuces et bonnes pratiques pour réduire sa consommation énergétique au sein de son habitat.

Remplacer ses vieilles ampoules par des lampes à LED

L’éclairage de son habitat prend souvent une part importante dans la facture d’électricité. La première mesure à prendre pour faire des économies est donc de remplacer ses vieilles ampoules par des lampes à LED de classe A+ ou A++.

Limiter la consommation des appareils

Il est important d’éteindre les veilles inutiles à l’aide de l’interrupteur des multiprises. Par ailleurs, il est conseillé d’être son ordinateur plutôt que de le laisser en veille lorsqu’il n’est pas utilisé. Il en va de même pour les chargeurs, à débrancher dès que les appareils sont chargés.

Le conseil de Préservation du Patrimoine : Plus largement, il faut garder en tête d’acheter à l’avenir des appareils peu énergivores, ce qui permettra de limiter la consommation. Il est donc important de bien regarder l’étiquette énergie des appareils avant de les acheter.

Remplir les appareils ménagers (lave-linge et lave-vaisselle)

Il est recommandé d’éviter de faire fonctionner tout appareil ménager à demi-charge. Cela va multiplier le nombre de lavage inutilement. Il est important d’attendre que les appareils soient pleins avant de les faire fonctionner.

Penser à faire fonctionner les appareils durant les heures creuses

Pour les Français ayant opté pour un forfait d’électricité comprenant des heures creuses, il est important d’utiliser ces plages horaires pour faire fonctionner les appareils. C’est notamment utile pour le lave-linge, le lave-vaisselle, l’aspirateur ou encore le fer à repasser.

Adapter la température des pièces

Pour faire des économies, il faut penser notamment à adapter la température en fonction des pièces. Dans les chambres, la température doit être assez basse, tandis que dans les pièces de vie, le thermostat peut être réglé à 19°C.

A noter, entre 17h et 20h, c’est le moment où la consommation électrique connaît un pic. Le chauffage électrique peut représenter jusqu’à 40 % de la consommation électrique en France lors d’une vague de froid.

Enfin, pour ceux qui souhaitent réduire davantage leur consommation, la solution idéale passe par l’isolation de l’habitat. Les conseillers Préservation du Patrimoine, répartis sur l’ensemble du territoire, sont en mesure d’apporter les conseils nécessaires pour isoler au mieux le logement et rentabiliser le plus rapidement possible l’investissement