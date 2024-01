Immobilier : Les bonnes pratiques pour louer son meublé pendant les JO 

Actuellement, nous sommes inondés d’informations concernant la location meublée pendant les Jeux olympiques, principalement axées sur les tarifs de location à la nuitée pour les hébergements touristiques.

Les prévisions en termes de fréquentation sont particulièrement alléchantes : 41 millions de touristes sont attendus en 2024, dont 15 millions en juillet-août, soit une augmentation de 25 % spécifiquement liée aux Jeux Olympiques. Mais qu’en est-il réellement ? La “bulle JO” tant attendue est-elle un mythe ou une incroyable opportunité ? Et, surtout, quels sont les impacts sur le marché locatif ?

Olivier Maréchal, co-dirigeant de Rent your Paris, une agence de gestion entièrement dédiée à la location, gestion et vente d’appartements meublés, propose une analyse plus approfondie, spécifiquement destinée aux propriétaires d’appartements meublés, afin de refléter la situation actuelle et d’anticiper les évolutions.

Une offre locative qui se rarifie avant d’exploser

Il y a souvent un paramètre qui est oublié quand on parle de bulle spéculative immobilière pendant les Jeux Olympiques : l’offre locative. Or, aujourd’hui, les propriétaires qui sont tentés de mettre leur bien meublé en location doivent garder à l’esprit qu’ils ne seront pas les seuls à avoir la même idée.

Durant l’été 2024, l’offre hôtelière va augmenter de 4,6 %. En parallèle, les hébergements saisonniers touristiques vont passer de 45 000 à 200 000 sur Airbnb, soit une hausse de 400 %. Ces prévisions incitent donc à revenir à un principe de réalité : si l’offre est foisonnante, les loyers ne flamberont pas autant que prévu.

D’ailleurs, à moins d’un an du coup d’envoi des JO, les prix proposés au staff qui arrive dès à présent à Paris pour gérer cet événement restent raisonnables sans réelle augmentation.

Conséquences : avec les “promesses de location avec des loyers records” sur le marché saisonnier pendant les jeux Olympiques, le marché locatif classique en subit les conséquences. En effet, certains propriétaires préfèrent laisser leurs biens vides ou ne souhaitent pas renouveler leur contrat de location espérant pouvoir profiter au mieux de la période des Jeux. Ce qui n’est peut-être pas le bon calcul.

« Il peut donc être judicieux de louer dans une fourchette de prix en phase avec la tendance du marché pour cibler le staff qui organise les JO : le gros des équipes cherchera des logements dès maintenant, et louera plus longtemps», précise Olivier Maréchal.

Zéro location sauvage

Avant de se lancer dans une location saisonnière, il est important de se renseigner sur la règlementation à respecter. Le maire adjoint de Paris, Ian Brossat, a déjà prévenu les propriétaires : il n’y aura aucune dérogation accordée et des contrôles vont être effectués pour sanctionner toutes les locations sauvages.

Concrètement, cela signifie que pour louer un bien meublé pour une durée inférieure à 30 jours (= location saisonnière), il est indispensable de réclamer un numéro d’enregistrement à la Mairie de Paris. Cette démarche est gratuite.

Bon à savoir : les propriétaires ne peuvent pas louer leur résidence principale plus de 120 jours par an. Il faut donc anticiper pour s’assurer de ne pas dépasser cette limite.

Une location qui se prépare en amont

Personne n’a envie de retrouver avec un logement saccagé à la fin des JO ou avec un problème de plomberie à résoudre en urgence un dimanche matin.

Les propriétaires qui veulent louer leur appartement meublé, surtout s’il s’agit de leur première expérience, doivent préparer à l’avance leur projet de location.

Ils devront notamment créer une annonce performante, sélectionner les “bons” locataires, les accueillir, gérer tous les imprévus (assistance, entretien, réparations…), ou encore effectuer le ménage entre deux locations.

Source : Rent your Paris