Une nouvelle ère dans l’immobilier résidentiel haut de gamme et l’art contemporain. Le 18 avril prochain, BARNES Saint-Honoré présentera au sein de ses locaux une sélection d’œuvres d’art signées de l’artiste Alex Mitrecey.

En collaboration avec la galerie ELHABIBI, BARNES confirme ainsi son positionnement unique dans l’art de vivre et ouvre de nouveaux horizons artistiques en mettant en lumière des artistes émergents.

Depuis plus de 15 ans et après des premières expositions dans le coffre-fort de BARNES Neuilly-sur-Seine, BARNES perpétue ainsi la tradition d’accueillir des artistes au sein de ses bureaux, afin d’accompagner sa clientèle dans les acquisitions d’œuvres d’art.

Un premier partenariat avec la galerie ELHABIBI

Fruit d’un engagement passionné de personnalités visionnaires telles que Heidi Barnes, fondateur de BARNES et Said ELHABIBI, fondateur de la galerie d’art éponyme, ce partenariat est né d’une volonté commune de plonger les clients dans un univers artistique exceptionnel et de créer des espaces uniques, où l’art se mêle à l’immobilier haut de gamme.

Dès le printemps, BARNES Saint-Honoré proposera à ses clients une sélection minutieuse d’œuvres contemporaines de l’artiste français, publicitaire, peintre et musicien, Alex Mitrecey, issue de la galerie parisienne ELHABIBI.

Barnes Saint-Honoré

Située au cœur du marais, cette galerie valorise et accompagne une trentaine d’artistes émergents et confirmés, français et internationaux. Se déployant sur 120 m², l’espace artistique offre un bouillonnement culturel, repoussant ainsi les limites de l’art conventionnel.

De la peinture à la sculpture, en passant par la musique et les nouvelles technologies, chaque artiste contemporain apporte sa vision unique et sa sensibilité propre, au sein d’une expérience artistique immersive et enrichissante.

L’ADN de la galerie ? Présenter des œuvres déroutantes et éclectiques, et soutenir les artistes à toutes les étapes de leur carrière en leur offrant un rayonnement à l’international.

« Ce partenariat marque une étape significative dans notre engagement à offrir à nos clients une expérience unique, où l’immobilier, l’art et l’esthétique se rejoignent. Nous sommes ravis de partager notre passion pour l’art contemporain avec la Galerie ELHABIBI et d’ouvrir de nouveaux horizons dans le monde de l’immobilier haut de gamme. » explique Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES.

À lire aussi Immobilier à Strasbourg : Un marché en baisse qui suit la tendance nationale

Alex Mitrecey, un artiste à l’identité propre dans l’art brut

Pour ce premier partenariat avec la Galerie ELHABIBI, BARNES a choisi l’artiste Alex Mitrecey (1990). Dessinateur depuis son plus jeune âge, Alex Mitrecey est reconnu par son style, son graphisme et l’utilisation des couleurs. Ses portraits colorés avec un toucher unique et une texture particulière ne laissent pas indifférents. Les portes patinées, les tables, placards et étagères constituent ses supports de prédilection pour réaliser ses peintures. Sa démarche artistique conçoit la peinture comme une grande cour de récréation, où il peut rendre hommage à ses artistes préférés tels que Basquiat, Dubuffet et Picasso.

Son atelier se transforme en cours de récréation. La cloche sonne. Alex roule à pleine turbine, crache à pleins poumons ses délires acryliques. Entre accidents et sorties de route volontaires, la peinture se fracasse sur le bois et remplit peu à peu les visages sculptés par le feutre noir.

Dans sa dernière exposition, intitulée ICÔNES (4 avril – 11 mai 2024, Galerie ELHABIBI) Alex convoque une assemblée de personnages fictifs ou réels qui habitent son imaginaire. De Kardashian au Caravage, à la manière de Jacques Prévert qui « tente » de décrire un dîner de têtes, Alex réalise son reportage mondain.

Cet ambitieux projet d’exposition est le premier d’une longue série. Comme une évidence, BARNES allie l’art à l’immobilier haut de gamme, et entend exposer à BARNES Saint-Honoré un nouvel artiste tous les trois/quatre mois et partager cette passion artistique avec une clientèle sensible à l’art.

Avec la volonté affirmée de soutenir les démarches artistiques singulières, ce projet incarne également l’esprit d’innovation et de créativité de BARNES. Une démarche partagée par la Galerie ELHABIBI.