Immobilier Lille : Une marché haut de gamme dynamique

La 20e agence du groupe Junot, spécialisée dans l’immobilier haut de gamme, a conclu 2023 de manière remarquable en générant un chiffre d’affaires en forte hausse sur son dernier trimestre à Lille.

Cette dynamique positive se poursuit en ce début d’année 2024, avec plusieurs offres déjà acceptées au prix et sans condition. Arthur Goerens, le directeur de l’agence Junot Lille, fait le point sur la situation du marché haut de gamme à Lille et présente 3 biens vendus en 1 mois.

« Malgré le contexte actuel, Junot Lille reste optimiste. Notre portefeuille de biens d’exception contribue à faire de Lille une destination prisée pour des clients qui recherchent une meilleure qualité de vie, note Arthur Goerens, directeur de l’agence Junot Lille alors que près d’une vente sur trois s’adresse à une clientèle parisienne souhaitant s’installer à Lille et sa périphérie, stimulée par le développement du télétravail. Un bilan constaté alors que les prix au m² atteignent 5 500 € du m² pour les biens d’exception situés à Lille et ses alentours, contre des prix oscillant entre 3 000 € 5 000 € en moyenne dans le reste de l’agglomération. Dans ce marché immobilier à deux vitesses, Junot Lille réalise des ventes très rapides sur certains biens. Ces ventes dites « flash » concernent les biens sans défaut, ou aux caractéristiques exceptionnelles.»

Une forte demande pour les biens rénovés

Les biens rénovés par un architecte ont l’avantage d’avoir un plan optimisé et une décoration au goût du jour. Ces deux caractéristiques permettent aux clients de se projeter rapidement et d’éviter les travaux et les coûts supplémentaires.

Une maison d’architecte à Lambersart

Ce bien rare sur le marché a été vendu en 24h, après une seule visite. Entièrement rénovée par architecte, la maison est totalement optimisée avec des prestations sur-mesure. En plus de son emplacement proche des Portes de la Citadelle, les acheteurs ont été séduits par les volumes et les grandes ouvertures qui donnent sur le jardin et qui apportent beaucoup de luminosité à la maison.

Une vue dégagée en centre ville

Les biens situés en étages élevés riment avec luminosité, vue dégagée et à l’écart des bruits de la rue. Des critères très recherchés en ville. L’élément qui fera la différence dans ce cas de figure ? La présence d’un ascenseur.

Un exemple en plein cœur du triangle d’or du Vieux-Lille

Ce bel appartement de 107 m² idéalement situé a été vendu en exclusivité en 1 mois. En plus d’offrir une vue imprenable sur les rues et les toits lillois, le bien possède de multiples ouvertures offrant une luminosité grandiose à l’appartement.

Des biens d’exception rares sur le marché

La rareté et les prestations exceptionnelles continuent à se vendre vite et cher.

Un exemple d’une belle propriété d’exception à Mouvaux

Ce bien exceptionnel s’est vendu en exclusivité en 1 journée et en toute confidentialité via le fichier client à 1 780 000 €. La maison présente des caractéristiques recherchées : une ville prisée, un intérieur très bien décoré et lumineux, sans travaux, avec un magnifique jardin sans vis-à-vis et une piscine extérieure.