L’immobilier locatif est une option particulièrement intéressante pour faire fructifier son patrimoine. Il est cependant nécessaire de gérer son ou ses biens en totale conformité avec la loi. La gestion locative en ligne est une des solutions disponibles pour venir en aide aux propriétaires-bailleurs.

Qu’est-ce que la gestion locative en ligne ?

La gestion locative d’un bien immobilier intègre la rédaction et la signature du contrat de bail, la prise en charge des demandes des locataires, la réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement, la gestion du paiement des loyers et des demandes de préavis, etc. Toutes ces tâches peuvent être effectuées par le propriétaire-bailleur lui-même, mais cela devient vite chronophage, ou déléguées à un professionnel de la gestion immobilière, en contrepartie de frais supplémentaires.

Depuis quelques années, on assiste à l’arrivée de nouveaux outils de gestion en ligne qui sont conçus pour simplifier la vie des propriétaires. Vous pouvez en effet remplacer l’agence de gestion par un programme informatique. De cette façon, il est possible de gérer la location de vos biens en solo tout en bénéficiant de l’accompagnement d’experts de l’immobilier. N’hésitez pas à vous rendre sur BailFacile si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires sur une solution de gestion locative en ligne, simple et conforme.

Quels sont les avantages de la gestion locative en ligne ?

Être indépendant tout en étant accompagné par des experts

La gestion locative d’un bien est une tâche complexe et pour laquelle les propriétaires-bailleurs doivent se plier à de nombreuses obligations. Grâce à un logiciel, vous êtes accompagné et vous ne risquez pas d’éditer des documents non conformes à la législation, même si vous n’avez aucune connaissance juridique. De nombreuses contraintes réglementaires ont en effet frappé les bailleurs privés au cours de l’année 2023 et il est donc nécessaire de s’appuyer sur des plateformes comme BailFacile pour être sûr de rester dans la conformité.

Bénéficier d’un outil performant et adapté à tous

Un outil de gestion locative s’adresse à tous les types de bailleurs :

Si vous débutez, vous êtes accompagné par un spécialiste dans l’apprentissage des ficelles de la gestion locative.

Vous êtes propriétaire de plusieurs biens ? Un logiciel vous permet de professionnaliser votre gestion tout en gardant votre indépendance.

tout en gardant votre indépendance. Les rentiers qui doivent souvent gérer de nombreuses locations ont tous les outils en main pour optimiser leur organisation , gagner du temps et augmenter leur rentabilité.

, gagner du temps et augmenter leur rentabilité. Les gestionnaires en SCI qui effectuent le travail à plusieurs peuvent tous accéder aux informations dont ils ont besoin pour chaque logement.

Les gestionnaires de colocations ont plus de facilité à faire face aux changements fréquents de locataires.

Enfin, les professionnels de l’immobilier regroupent l’ensemble de leur parc locatif dans le logiciel et peuvent suivre toutes les étapes de sa gestion en quelques clics.

Le logiciel prend en charge l’édition des baux pour tous les types de logements, qu’ils soient meublés ou vides, ainsi que lors de situations plus ciblées. L’obtention d’un document en règle pour un bail mobilité, étudiant ou de colocation ou encore pour un garage ou un box se fait en quelques minutes seulement !

Un gain de temps considérable

Grâce à la dématérialisation, l’échange de documents et d’informations se fait de manière simple et efficace. Pour exemple, la signature d’un état des lieux ou d’un bail sera beaucoup plus rapide puisque les deux parties pourront soit télécharger les documents, soit utiliser l’outil de signature électronique intégré dans le logiciel.

Pour ce qui est de l’état des lieux, BailFacile vous donne la possibilité de tout faire depuis votre smartphone. Vous pouvez de plus ajouter des photos et des observations afin de vous appuyer dessus à la fin du contrat de location en cas de litige. La démarche est en outre beaucoup plus rapide et la signature électronique rend le document infalsifiable.

Le logiciel permet aussi d’automatiser les actions récurrentes telles que l’édition des quittances de loyer, qui est obligatoire si le locataire en fait la demande. Il se charge également du calcul de la révision du loyer sans que vous n’ayez rien à faire. Il vous suffit simplement de valider pour que le locataire en soit informé. Enfin, il vous prévient de la date limite quant à l’entretien de la chaudière par votre locataire, de la limite de validité de votre DPE, de la date limite pour congédier votre locataire…

Une comptabilité et une communication avec les locataires simplifiées

L’outil de gestion permet aussi de simplifier votre comptabilité en maîtrisant les différents flux d’argent de manière intelligente : loyers perçus, dépôts de garantie… Vous pouvez également visualiser les débits de votre emprunt immobilier et de votre assurance afin d’avoir une vue d’ensemble de vos finances, ce qui vous aidera aussi au moment de votre déclaration d’impôts.

Vos locataires peuvent également avoir accès à l’outil de gestion via un espace dédié. Ils peuvent ainsi recevoir directement leurs quittances de loyer et leurs avis d’échéance. Tous les documents sont stockés à la fois sur votre espace et celui de votre locataire, ce qui facilite vos échanges. À noter que vos locataires peuvent aussi vous envoyer des photos en cas de sinistre ou de demande de travaux.

La possibilité de s’adresser à un service d’assistance compétent

Si vous optez pour un outil de gestion locative tel que BailFacile, sachez que vous aurez un service d’assistance à votre disposition. La moindre de vos demandes sera ainsi étudiée par un spécialiste dédié à votre compte. Son rôle est de vous apporter une réponse sur mesure en fonction de votre situation et de votre historique. Vos questions peuvent être en rapport avec votre comptabilité, votre déclaration fiscale, la loi en vigueur… Vous êtes également accompagné en cas de litige avec un locataire. Ce service d’assistance est joignable 7j/7 et le temps de réponse est de deux heures en moyenne.

Des tarifs avantageux

Les coûts d’une solution de gestion locative en ligne sont très raisonnables et bien inférieurs à ceux d’une agence de location classique. Quel que soit le loyer, BailFacile coûte 120 euros en formule annuelle.

Par exemple, pour un loyer à 600 euros (loyer moyen en France), le tarif annuel de base d’une agence sera de 575 euros (basé sur des frais d’agence à 8 % des loyers annuels), sans compter les frais supplémentaires comme les prestations de mise en location ou l’état des lieux. Même sans prendre en compte ces dernières, BailFacile reste cinq fois moins onéreux qu’une agence de gestion !