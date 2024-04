Nomination : Enguerran Bazin de Caix devient Directeur Général Adjoint de Care Promotion

Pour continuer à croître malgré un environnement compliqué, Care Promotion vient de nommer Enguerran Bazin de Caix au poste de Directeur Général Adjoint. Arrivé dans la société en mars dernier, il a notamment pour mission d’élargir l’offre de produits actuelle du groupe. Enguerran Bazin de Caix prend également en charge le déploiement de Care Promotion dans les régions où le groupe est déjà installé, mais également dans de nouvelles régions, à commencer par l’Arc Méditerranéen.

Des débuts chez Eiffage Construction et Eiffage Immobilier

Des missions de taille, à la hauteur de l’expérience d’Enguerran Bazin de Caix, qui a occupé de nombreux postes depuis son début de carrière chez Eiffage Construction, puis Eiffage Immobilier. Avant de rejoindre Care Promotion, il occupait le poste de Directeur Délégué au Développement chez Marignan.

“Aujourd’hui, l’immobilier ne connaît plus de standards. Les acteurs doivent monter en compétences sur les sujets actuels comme la construction bas carbone, et répondre à des besoins et à des clientèles de plus en plus spécifiques, analyse-t-il. C’est dans ce contexte que nous souhaitons accélérer notre développement, en proposant une approche sur-mesure aux collectivités et aux aménageurs qui nous font confiance. Avec eux, tout projet livré par Care Promotion sera une référence et nous y adosserons chaque fois que c’est possible notre socle de services et de coworking enbâ pour les résidents et les riverains.”

Une croissance dans un marché immobilier sous tension

Avec cette nomination, Care Promotion donne un nouvel élan à son développement, malgré le contexte actuel difficile pour l’ensemble du secteur immobilier. “C’est la période idéale pour croître car elle est propice aux opportunités, explique Emmanuel Rolland, Président de Care Promotion. La taille de Care Promotion nous permet de faire preuve de souplesse dans nos projets, de produire de façon adaptée que ce soit par l’architecture ou dans la typologie des logements et d’apporter le soin nécessaire pour satisfaire les villes et les habitants.”

Fort de ce constat, Care Promotion a donc pour ambition de développer les implantations régionales déjà existantes et de saisir les meilleures opportunités, notamment sur l’Île-de-France. Le groupe projette un doublement du chiffre d’affaires pour atteindre 250 millions d’euros d’ici 4 ans. Des envies légitimes, alors que Care Promotion a connu, en février et mars 2024, son record des ventes à l’unité. Dans cet élan, le groupe livrera cet été son millième logement.

Prendre la mesure des enjeux actuels

Parmi les savoir-faire uniques de Care Promotion figure le label Santé +, réponse sur-mesure aux enjeux du “mieux-vivre chez soi”, partie intégrante de l’ADN du promoteur, qui tire d’ailleurs son nom de cette volonté. Avec ce label, Care Promotion est en mesure de proposer des programmes à la fois durables, vertueux et centrés autour du bien-être et bénéfiques pour leurs habitants. Autre produit à développer : les pieds d’immeubles serviciels. Baptisés “enbâ”, ces espaces répondent à une demande, favorisée par l’essor du télétravail, des tiers-lieux qui viennent à la fois servir d’espaces partagés, mais également de lieux de vie pour les habitants de l’immeuble et du quartier. Conçus comme un service additionnel à l’offre de logement, ces espaces de coworking sont détenus durant 10 ans par le promoteur, et exploités par une filiale dédiée.

Des défis, très actuels, que Care Promotion souhaite relever pour construire la ville de demain. Parmi eux, les enjeux de construction bas carbone, la réversibilité des bâtiments, qui doivent désormais avoir plusieurs usages au cours de leur vie, ou la transformation d’immeubles d’activités ou de bureaux en logements, à l’instar du garage de 7 étages transformé en immeuble de 47 logements, que Care Promotion vient de livrer à la RIVP, rue de Clignancourt à Paris.