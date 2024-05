Immobilier PACA : Niveaux records pour les prix au mètre carré en avril

Quand la tendance nationale est à une reprise en douceur de l’activité sur le marché immobilier depuis le début de l’année, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se démarque par un dynamisme remarquable tant du côté des prix que du côté de l’offre. Décryptage avec l’Observatoire Transaction Guy Hoquet sur la période janvier-avril 2024, édition spéciale Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La région PACA ne connaît pas la crise

Avec une progression de +6.1% des prix/m² moyens sur la période janvier-avril, la région PACA est tout simplement celle où la valeur progresse le plus en 1 an, et ce malgré un niveau de base très élevé, au-delà de la barre des 5 000 €.

Cette tendance haussière est certainement à mettre en lien avec le net engouement des Français pour les zones littorales. En effet, le podium est complété par la Corse (+5+0%) et la Bretagne (+4.8%), 2 régions également caractérisées par de larges zones côtières.

Enfin, l’arrivée du printemps a particulièrement boosté les prix avec des niveaux record atteints. Ils frôlent ainsi les 5 900 €/m² pour les appartements, en hausse de +3.8% en 1 mois et les 5 500 €/m² pour les maisons, en progression de +5.0% sur la même période.

“La Provence et la Côte d’Azur sont des secteurs atypiques en matière d’immobilier. La valeur des logements reste plus élevée que dans les autres territoires français, parce que la demande ne faiblit absolument pas. Au contraire, l’essor du télétravail a eu tendance à amplifier ce phénomène, en particulier auprès des ménages de plus de quarante ans, aisés, et à la recherche d’un environnement ultra-qualitatif pour vivre et travailler ”, analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

À lire aussi Immobilier Provence : Sélection de maisons restaurées avec des matériaux nobles et naturels à vendre

Une offre ultra dynamique en PACA

Quel que soit le segment de marché, le nombre de mises en vente affiche des progression à 2 chiffres en Provence-Alpes-Côte d’Azur, bien au-delà des moyennes nationales : +21.2% pour les appartements vs +7.4% en moyenne nationale, et +18.2% pour les maisons vs +6.0%.

Ce rebond de l’offre est particulièrement net dans certaines villes comme Aix-en-Provence (+36.6% en 1 an) ou Cannes (+36% sur la même période).

Screenshot

À lire aussi Immobilier Paris : 13 millions de m² pourraient avoir besoin d’être réhabilités

La Côte d’Azur, en pointe sur les prix

Le dynamisme des prix de la région PACA est particulièrement emmené par les villes les plus prisées et emblématiques de la Côté d’Azur. Ainsi, malgré une offre abondante, Cannes voit la valeur de son prix/m²moyen progresser de +10.6%, suivi par Nice à +10.1% par rapport à janvier-avril 2023.

Par exemple, à Cannes, où les appartements représentent plus de 90% de l’offre, il faut prévoir un budget moyen de près de 875 000 € pour devenir propriétaire.

Des budgets plus accessibles entre Arles et Toulon

Qu’il s’agisse de devenir propriétaire d’une maison ou d’un appartement, la partie ouest de la région PACA est plus accessible en termes de prix/m² et donc de budgets à envisager pour un acheteur potentiel.

Ainsi, parmi les villes étudiées, Avignon, Arles, Toulon ou encore la Seyne/Mer restent les plus attractives pour les futurs acquéreurs et quand la valeur progresse, cela reste de façon plus mesurée que pour la Côte d’Azur.

Des prix au mètre carré au plus haut en ce début d’année

Quel pouvoir d’achat immobilier pour les acquéreurs en paca ?

En raison de la hausse des prix/m² moyens, les acquéreurs ont logiquement perdu du pouvoir d’achat immobilier début 2024 et ce, dans une région où les surfaces sont déjà généralement plus réduites que la moyenne nationale.

Les acquéreurs perdent 2m² en moyenne pour la région contre -1m² pour la France métropolitaine. Par ailleurs, ils doivent faire des choix en fonction de leurs besoins et de leurs envies : en effet, pour un budget de 200 000 €, ils peuvent acheter 17m² à cannes mais 71m² en Avignon !

Une forte progression des mises en vente

Source : Observatoire Transaction Guy Hoquet