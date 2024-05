« La formation, c’est l’ADN de notre réseau d’agences immobilières ! », Stéphane Fritz et Delphine Herman (Guy Hoquet Immobilier)

Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet Immobilier et Delphine Herman, directrice des relations extérieures parlent formation et intelligence artificielle au micro d’Ariane Artinian.

Ariane Artinian reçoit Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet Immobilier et Delphine Herman, directrice des relations extérieures pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo consacré à la formation des agents immobiliers.

« La formation, c’est dans l’ADN de tous les réseaux immobiliers, mais chez Guy Hoquet nous l’avons pris très à cœur« , explique Stéphane Fritz. Lorsqu’il arrive à la tête de l’entreprise, il est saisi par les chiffres. « Imaginez, seulement 25% de notre réseau était formé quand j’ai commencé. C’était un choc, surtout en voyant le taux de turnover élevé. Chaque année, 1000 personnes nous rejoignaient et 900 ou plus nous quittaient« , explique t-il.

Pour améliorer la situation, le dirigeant décide de transformer le modèle de formation de l’entreprise. « La clé a été d’intégrer une formation à la fois en présentiel et en distanciel. Et vous savez quoi ? Nous avons même créé notre propre plateforme d’e-learning intuitive pour les collaborateurs et les franchisés, un peu le Netflix de la formation immobilière !« .

La stratégie a porté ses fruits. « Le taux est descendu à 45% contre 98% auparavant. Plus important encore, 47% de notre personnel a maintenant plus de deux ans d’ancienneté, contre 25% avant ces changements« , se félicite le patron de Guy Hoquet.

Aujourd’hui, il va plus loin en lançant une méthode de formation boostée par l’intelligence artificielle.

« L’intégration de l’IA nous permet de personnaliser l’apprentissage à chaque agent et de mesurer l’efficacité de nos programmes en temps réel« , explique Delphine Herman.

« L’IA est arrivée comme une bonne nouvelle. Aujourd’hui on peut promettre au réseau plus de 200 gestes avant la fin de l’année par cette mécanique. C’est vraiment une révolution dans la façon dont nous abordons la formation et la performance au sein de notre réseau« , conclut Stéphane Fritz.

Pour ne rien laisser passer de l’actualité de l’immobilier, abonnez vous la newsletter de MySweetImmo et à Mon Podcast Immo.