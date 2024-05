A Beaucouzé, ICEO, pionnier de l’Économie sociale et solidaire, s’investit pour des logements abordables et une urbanisation durable. En collaboration avec l’organisme solidaire, Racines, ils présentent le chantier de la résidence accessible en Bail Réel Solidaire, Oïkio.

Premier promoteur de l’Économie sociale et solidaire, ICEO s’engage pour une accession abordable et une ville plus durable. Le chantier d’Oïkio, tout premier projet en BRS de Maine & Loire, démontre qu’il est possible de proposer, face à la crise immobilière, des alternatives sociales, environnementales et économiques.

Des logements qualitatifs et performants

Les futurs propriétaires d’Oïkio habiteront des logements qualitatifs et énergétiquement performants, en bordure d’une forêt en devenir, et auront participé à la construction de leur cadre de vie. C’est grâce à Racines, Organisme de Foncier Solidaire (OFS) co-créé pour l’occasion avec les habitants et la commune de Beaucouzé, qu’ICEO a pu transformer ce programme immobilier, au départ classique, en Bail Réel Solidaire.

À lire aussi Immobilier Villemomble : Le Groupe Gambetta inaugure 37 logements locatifs intermédiaires et sociaux

Face à la crise, des habitats accessibles, performants, durables

Acheter en BRS, c’est devenir propriétaire des murs sans acheter le foncier, qui reste la propriété de l’OFS. Couplé à une réflexion pointue sur une conception durable adaptée aux défis énergétiques, ICEO répond avec Oïkio à de nombreux enjeux actuels :

Une accession abordable avec un prix de vente moyen à 2 690 € ttc/m2 ;

La maîtrise des coûts de la construction, par une gestion rigoureuse et des compétences techniques très fines, couplées à des partenaires de confiance (coût de construction : 1 705 €ht/m2) ;

Des consommations d’énergie très faibles tout en conservant un confort élevé en hiver comme en été, grâce aux choix de matériaux et isolants biosourcés ;

Le lien social renforcé, grâce à la co-construction du cadre de vie, avec 16 logements en habitat participatif et l’adhésion à l’OFS Racines, qui rend les habitants acteurs et parties prenantes du fonctionnement.

Le dispositif en BRS d’Oïkio, le premier dans le département, permet ainsi à des ménages aux revenus modestes et intermédiaires d’accéder à la propriété, malgré la hausse des prix de l’immobilier et des taux d’intérêt.

À lire aussi Crise de l'immobilier : Les permis de construire poursuivent leur baisse en mars

Les travaux sont lancés là Beaucouzé (49)

Oïkio, c’est un programme de 27 logements sur plan et 16 logements en habitat participatif, dans l’écoquartier Les Echats à Beaucouzé. Découvrir Oïkio en détail

« L’aménagement du quartier des Echats offre un cadre de vie harmonieux, au cœur d’une forêt urbaine en devenir. Oïkio propose une nouvelle façon d’habiter, solidaire et écologique en prouvant qu’il est possible de formuler un projet vertueux, accessible à tous et équilibré entre densité et nature intense. » Johanne Guichard-Floc’h, urbaniste de la ZAC des Echats III.

Source : ICEO