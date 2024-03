En région Centre-Val de Loire, l’offre est en recul sur les deux premiers mois de 2024 et le prix du m² est passé sous la barre des 2 000 €. La région devient l’une des plus accessibles pour les acquéreurs, derrière la Bourgogne-Franche-Comté.

Après une année 2023 caractérisée par une offre abondante de biens anciens mis sur le marché, sans baisse des prix notable, les deux premiers mois de 2024 affichent désormais un recul de l’offre. Cette tendance est-elle de mise dans toutes les villes de la région ? Qu’en est-il des prix/m² moyens ? Comment le pouvoir d’achat immobilier des acquéreurs évolue-t-il ? Décryptage avec l’Observatoire Guy Hoquet de février 2024, spécial Centre-Val de Loire.

Des prix au m² qui marquent le pas en région Centre-Val de Loire

Dans un contexte de contraction générale de l’offre, le Centre-Val de Loire voit pourtant la valeur de son prix/m² moyen baisser légèrement en 1 an (-2%).

La région est ainsi sous la barre des 2 000 €, ce qui en fait la région française la plus accessible pour les acquéreurs, derrière la Bourgogne-Franche-Comté.

Cette tendance baissière est-elle à mettre en lien avec le repli observé en Ile de France (-3.1%), cette dernière entraînant dans son sillage les villes voisines du Centre-Val de Loire ?

Et les prix/m² moyens affichés sur les villes étudiées dans l’Observatoire GH confirment cette tendance régionale. Ainsi, si Tours se démarque en affichant une valeur stable en janvier-février 2024 par rapport à janvier-février 2023, Orléans est à -2.8% sur la même période et Bourges à -2.5%.

“Les villes du Centre-Val de Loire ont connu une très forte hausse de valeur après la crise sanitaire, portées par l’essor du télétravail et l’aspiration des Français à une meilleure qualité de vie. Avec l’envolée des taux de crédit, les candidats à l’acquisition se sont faits plus rares. Cela s’est tout de suite ressenti sur les prix, qui ont commencé à ralentir”, analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Une offre en recul en particulier sur le marché des maisons

Contrairement à la tendance nationale, le nombre de mises en vente est en retrait depuis début 2024 en Centre-Val de Loire et ce, en raison de la contraction observée sur le segment ultra-majoritaire des maisons (plus des ¾ de l’offre régionale) : -3.7% en janvier-février 2024 par rapport à janvier-février 2023.

Des métropoles régionales qui restent dynamiques

Cependant, il faut nuancer ce constat selon les marchés locaux. Ainsi, si Bourges suit la tendance du Centre-Val de Loire (-0.5% vs -1.1% en 1 an), l’offre sur les marchés immobiliers des deux plus importantes métropoles régionales est encore très dynamique en ce début d’année avec Tours à +7.8% et Orléans à +12.1% !

Des valeurs disparates selon les villes de la région

La hausse du nombre d’appartements mis en vente sur la période a directement impacté leurs prix à la baisse.

Quel pouvoir d’achat immobilier pour les acquéreurs en Centre-Val de Loire ?

En raison de la légère baisse des prix/m² moyens, les acquéreurs ont logiquement gagné du pouvoir d’achat immobilier en ce début 2024 et ce, dans une région où les surfaces sont généralement plus confortables que la moyenne. Ainsi, les acquéreurs bénéficient de +2 m² en moyenne pour la région contre -1 m² pour la France métropolitaine. Par ailleurs, ils doivent faire des choix en fonction de leurs besoins et de leurs envies. En effet, pour un budget de 200 000 €, Ils peuvent profiter de 62 m² à Tours ou de 118 m² à Bourges !